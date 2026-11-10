Ein Fussvideo reichte: Lola Weippert wurde auf Wikifeet entdeckt, und ihre Füsse wurden prompt zu den «Füssen der Woche» gekürt. Die Moderatorin nimmt den unerwarteten Ruhm auf Instagram mit Humor.

Darum gehts Lola Weippert postete ein Fussvideo, Fans stellten es auf die Website Wikifeet und bewerteten es online

Wikifeet kürte Weipperts Füsse zu den «Füssen der Woche», die Bewertung liegt aber nur bei 4,84 Sternen

Die Geiss-Töchter erhalten beide die Topbewertung von fünf Sternen

Saskia Schär Redaktorin People

Vergangene Woche postete Moderatorin Lola Weippert (30) ein kurzes Video, in dem sie ihre Füsse in die Kamera hält, während sie gleichzeitig geschminkt wird. Dazu witzelt sie: «Weil gerade wieder jemand Fusscontent von mir kaufen wollte, dachte ich mir: Ne komm, gibts heute gratis.» Das lassen sich die angesprochenen Fussfetischisten nicht zweimal sagen. Sie freuen sich über die Bilder und stellen diese kurzerhand auf Wikifeet, eine Website, die Fussfotos von Stars teilt und bewertet.

Doch im Falle von Weippert kommt ihr eine spezielle Ehre zuteil: Ihre Füsse werden zu den Füssen der Woche gekürt. «Ich dachte wirklich, ich hätte mit 30 schon so einiges erlebt, aber DAS stand definitiv nicht auf meiner Bingo-Karte. Ich wurde einfach auf Wikifeet entdeckt und meine Füsse haben jetzt offenbar ihre eigene internationale Karriere gestartet», meint sie auf Instagram. Da arbeite sie seit Jahren hart an ihrer Karriere, dabei reiche schlussendlich ein Fussvideo, um berühmt zu werden.

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Was hat es mit dem Fussfetisch auf sich?

«Ich weiss wirklich nicht, ob ich lachen, weinen oder direkt ein eigenes Fussmanagement gründen soll. Mama, ich habs geschafft. Zwar anders als gedacht, aber immerhin», witzelt sie weiter. Trotz ihrer Füsse-der-Woche-Auszeichnung und den zahlreichen lobenden Kommentare unter ihrer Fussfotosammlung kommt sie nicht auf die Höchstbewertung von fünf Sternen, sondern «nur» auf 4,84. Die volle Punkt-, respektive Sternenzahl holen sich dafür zwei andere Deutsche: Shania (22) und Davina Geiss (23). Auch Mama Carmen (61) ist auf der Seite vertreten, erhält von den Usern 4,2 Sterne.

Mit Fussinhalten lässt sich gut Geld verdienen – sofern eine erste Bekanntheit bereits vorhanden ist. So erklärte Sängerin Lily Allen 2024, dass sie mit ihren Fussfotos auf Onlyfans mehr Geld verdient als mit ihren Spotify-Einnahmen – und das trotz damals acht Millionen monatlichen Hörern. Sie wurde einst von ihrer Fusspflegerin auf ihre gute Bewertung auf Wikifeet aufmerksam gemacht und entschied sich daraufhin, ihre Füsse auf Onlyfans zu zeigen.

Doch was genau hat es eigentlich mit dem Fussfetisch auf sich? Dieser Frage ist Blick-Redaktorin Katja Richard im vergangenen Jahr nachgegangen, als sie eigentlich nur ihre High Heels verkaufen wollte und daraufhin lauter unmoralische Angebote erhielt. Eine mögliche Erklärung für die Vorliebe äusserte Paar- und Psychotherapeutin Ramona Zenger im Blick-Podcast «intim & laut»: «Das Areal für die Füsse liegt direkt neben dem Areal für die genitale Erregung. Es gibt die Theorie, dass es dort hin und wieder Überlappungen gibt, und so genitale Erregung mit Füssen verbunden wird.»