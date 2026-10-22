Vor einiger Zeit wurde das Auto von Vanessa Mai ausgeraubt. Kreditkarten, Pässe und Co. waren weg. Nun die unerwartete Wendung: Die Sängerin erhält per Post alles wieder zurück. War hier der netteste Dieb Deutschlands am Werk oder war doch alles ganz anders?

Darum gehts Vanessa Mais Auto Anfang Oktober ausgeräumt

Nun kamen Pässe, Karten und Ausweise per Post zurück

Sie vermutet einen Finder, nicht den Dieb, als Absender

Saskia Schär Redaktorin People

Anfang Oktober gab Vanessa Mai im gemeinsamen Podcast «Schön laut» mit Lola Weippert bekannt, dass ihr Auto ausgeräumt wurde. Dabei kamen nicht nur ihre Kleidung und Schmuck, sondern auch persönliche Dokumente wie Pässe und Kreditkarten abhanden. «Ich will weinen», meinte sie damals.

Nun überrascht sie in der neusten Podcast-Folge mit einem unerwarteten Update: Die Dokumente sind zurück. Zwischen zwei Tourblöcken hätten sie und ihr Ehemann Andreas Ferber einen Abstecher nach Hause gemacht. Er habe sich wie gewohnt um die Post gekümmert und sie dann in einem Ton zu sich gerufen, den sie noch nie gehört habe. «Ich dachte schon: ‹Oh Gott, was ist jetzt los?!›», so Vanessa Mai.

«Auf einmal steht Andreas da mit einem Umschlag. Ein Stapel mit allen Kreditkarten, Pässen, Führerschein, Versicherungskarten – alles aus allen drei Taschen war alles in einem Umschlag von der Deutschen Post», erklärt die Sängerin. Nicht nur sie kann das noch immer kaum glauben, sondern auch ihre Freundin Lola Weippert.

Mais Theorie

Ist das Deutschlands nettester Dieb? Das weiss die Sängerin nicht, denn von wem der dicke Umschlag wirklich kommt, weiss sie nicht. «Deutsche Post Marburg stand drauf.» Dass aber wirklich der Dieb hinter der Rücksendung steckt, glaubt die Sängerin nicht. Sie hat einen anderen Verdacht: «Die haben halt alles leer gemacht, Taschen, Geldbeutel, alles vertickt und haben dieses Zeug weggeschmissen und irgendjemand hat es gefunden und hat es dann wahrscheinlich zur Post oder was weiss ich wohin gebracht.»