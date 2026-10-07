Vanessa Mai ist ausgeraubt worden. Unbekannte haben ihr Auto nachts komplett ausgeräumt. Im Podcast «Schön Laut» spricht sie nun über die Folgen dieses unangenehmen Zwischenfalls.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vanessa Mai wurde auf ihrer «Traumfabrik»-Tour ausgeraubt

Aus dem Auto verschwanden Gepäck, Schmuck, Kreditkarten und Pass

Trotz fehlendem Pässe trat sie am 1. Oktober in Zürich auf

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Schockmoment für Vanessa Mai (34): Die Schlagersängerin wurde mitten auf ihrer «Traumfabrik»-Tournee ausgeraubt. Im Podcast «Schön Laut» spricht sie mit Moderatorin Lola Weippert (30) über den unerfreulichen Vorfall.

«Es wurde alles aus unserem Auto geräumt», offenbart die Sängerin. Koffer, Kleidung, Schmuck, aber auch Kreditkarten sowie Reisepässe – alles spurlos verschwunden. «Ich will weinen», gesteht Mai mitgenommen.

Bittere Lektion

Normalerweise würden sie und ihr Ehemann Andreas Ferber (43) penibel auf ihre Sachen achten. «Wir haben noch nie unsere Wertsachen im Auto gelassen», betont Mai. Weil es aber am nächsten Morgen schon um 6.30 Uhr weitergehen sollte, traf das Paar die verhängnisvolle Entscheidung, das Gepäck über Nacht im Auto zu lassen.

«Es ist so krass, weil man hört das immer von anderen, aber dass das einem selber passiert, hat man halt nicht auf dem Schirm», gesteht die Sängerin. Sie sei sich zudem sicher, dass hier professionelle Diebe am Werk waren.

Obwohl auch teure Gegenstände entwendet wurden, schmerze sie das Geld am wenigsten. Zum Beispiel könne sie jetzt ihre Antibabypille nicht einnehmen, was ihren ganzen Hormonhaushalt durcheinanderbringen würde. Fast am schlimmsten wiege jedoch der Verlust persönlicher Erinnerungsstücke wie Fotos und Glücksbringer. Das Gefühl, dass Fremde in ihren privaten Sachen herumwühlen würden, «fühlt sich so eklig an», sagt Mai. Zudem werde sie von Selbstvorwürfen geplagt. Auf diese Aussage hin schreitet Weippert sofort ein: «Vanessa, hör jetzt auf, die Schuld bei dir zu suchen, du kannst da nichts dafür.»

Tournee in Gefahr?

Auch die Tournee wurde vom Diebstahl hart getroffen. Von Outfits über Equipment bis hin zum Merchandising – plötzlich fehlte alles. Doch für Mai stand immer fest: Die Show muss um jeden Preis weitergehen.

Sorgen bereitete ihr kurzzeitig auch die Einreise in die Schweiz, da ihr Pass gestohlen wurde. Doch schlussendlich lief dann doch alles rund und sie konnte wie geplant am 1. Oktober auf der Bühne des Zürcher «Plaza» ihre Songs zum Besten geben.