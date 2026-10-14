«Jetzt wurde in der anderen Brust ein neuer Tumor gefunden»

Vor zwei Jahren gab es nach bangen Wochen Entwarnung. Nun hat Lola Weippert erneut eine beunruhigende Diagnose erhalten. Auf Instagram spricht die Moderatorin offen über den Tumor-Befund.

Darum gehts Nach einem gutartigen Tumor 2024 hat Lola Weippert einen neuen

Der Knoten in der rechten Brust wird weiter abgeklärt

Sie mahnt Frauen, Veränderungen am Körper rasch prüfen zu lassen

Bei Lola Weippert (30) haben die Ärzte einen neuen Tumor in der rechten Brust gefunden, wie die Moderatorin auf Instagram mitteilt. In ihrem Video an ihre über 800'000 Follower kommt sie gleich auf den Befund zu sprechen: «Ich möchte heute was ganz Persönliches mit euch teilen, weil bei mir wurde ja zuvor schon mal ein gutartiger Tumor in der Brust diagnostiziert, und jetzt wurde auch in der anderen Brust ein neuer Tumor gefunden.» Ob der Knoten gut- oder bösartig ist, weiss die auf Ibiza wohnhafte Deutsche allerdings noch nicht. In nächster Zeit stehen für sie erneut Untersuchungen an.

Bereits in diesem Jahr hatte die Moderatorin von einem weiteren Knoten in ihrer rechten Brust berichtet. Sie kündigte damals an, den Befund untersuchen zu lassen. Ob es bei ihrem aktuellen Gesundheitsupdate um diesen Knoten geht, lässt sie offen.

«Bitte hört auf euren Körper»

Ihre erneute Diagnose nutzt die Moderatorin nun für einen eindringlichen Appell an andere Frauen. «Wenn ihr irgendwelche Änderungen spürt, nehmt das ernst. Bitte wartet nicht zu lange und vor allem ignoriert es auch nicht. Wenn sich irgendwas anders anfühlt, lasst es bitte checken», sagt sie in ihrem Video. «Geht lieber einmal zu viel zum Arzt oder zur Ärztin und lasst es untersuchen.» Darunter schreibt sie eine kurze Botschaft, die ihr offenbar besonders am Herzen liegt: «Bitte hört auf euren Körper.»

Für Weippert ist klar: «Ohne Gesundheit ist nämlich alles nichts. Also passt auf euch auf, achtet auf euren Körper und achtet vor allem auch auf die Menschen, die ihr liebt.»

Unter dem Video sammeln sich zahlreiche ermutigende Worte. Eine Nutzerin hofft, «dass der Tumor gutartig ist» und drückt die Daumen. Andere wünschen Lola alles Gute für ihre Gesundheit. «Nur das Beste für dich», schreibt eine weitere Anhängerin.

Bange Wochen im Sommer 2024

Wie belastend das Warten sein kann, weiss Weippert aus eigener Erfahrung. Im August 2024 machte die ehemalige «Temptation Island»-Moderatorin erstmals öffentlich, dass bei ihr ein Tumor in der linken Brust entdeckt worden war. Weil dieser sich vergrössert hatte, musste eine Biopsie durchgeführt werden.

Die Entwarnung folgte einen Monat später. Damals teilte Weippert unter Tränen mit ihrer Community die gute Nachricht: «Es ist ein gutartiger Tumor in meiner Brust, und ich bin so unendlich dankbar. Ich hatte so eine Angst.»