Mit ihrer Buchreihe «The Empyrean» (auf Deutsch: «Flammengeküsst») erobert die Autorin Rebecca Yarros (44) derzeit die Lesewelt im Sturm. Der erste Band «Fourth Wing» wurde im Mai 2023 veröffentlicht – diesen Januar erschien der dritte Teil: «Onyx Storm». Amazon witterte schon früh Potenzial und sicherte sich im Oktober 2023 durch Amazon MGM Studios die Rechte für eine Verfilmung der Buchreihe, die in einer Fantasy-Welt mit Drachen spielt. Wie «Deadline» berichtet, befindet sich die Adaption zurzeit in einem frühen Entwicklungsstadium. Produziert wird die Serie von Hollywoodstar Michael B. Jordans (38) Produktionsfirma Outlier Society.

Fans spekulieren über den Cast

Über den Cast der Buchadaption ist offiziell noch nichts bekannt. Um sich die Wartezeit zu vertreiben, haben Fans zu Tiktok gegriffen und spekulieren dort fleissig über die Castings ihrer Lieblingscharaktere. Besonders wichtig: Wer wird in die Rolle des geliebten Wingleaders Xaden Riorson schlüpfen? In den sozialen Medien gilt er als einer der «book boyfriends» schlechthin – da überrascht es nicht, dass insbesondere seinem Casting entgegengefiebert wird.

Ein grosser Favorit kommt aus Deutschland – der Schauspieler Emilio Sakraya (28). Er dürfte vor allem durch seine Rolle als Tarik Schmüll in den «Bibi & Tina»-Filmen bekannt sein. Eine US-Produktion wäre kein Neuland für Sakraya, spielte er doch bereits in den Netflix-Serien «Warrior Nun» und «Tribes of Europa» mit.

Tauscht er das Pferd gegen einen Drachen aus?

Weit hergeholt ist dieses Fan-Casting keineswegs. Sakraya selbst heizt die Gerüchteküche ordentlich an – beispielsweise mit einem Instagram-Post Anfang Jahr. Eine Fotostrecke zeigt den Schauspieler beim Fitness-Training – wichtig für einen potenziellen Xaden Riorson, der in den Büchern als muskulös, mit massiver Brust und breiten Schultern, beschrieben wird. Es ist allerdings die Bildunterschrift, die ins Auge sticht: ein Drachen-Emoji.

Im Kommentarbereich haben sich die «Fourth Wing»-Fans versammelt. «Bitte sei unser Xaden Riorson!», so ein Fan. Eine weitere Person schrieb: «Das da ist mein Wingleader!»

Es ist nicht das einzige Mal, dass Sakraya für Aufregung sorgte. In einem weiteren Beitrag auf Instagram trug der Schauspieler – erneut im Fitnessstudio – eine schwarze Kappe. Jemand kommentierte: «Blaue Kappe im nächsten Beitrag, wenn du Xaden bist.» Einige Wochen später postete Sakraya ein Foto mit einer blauen Kappe – und platzierte ein passendes Emoji in der Bildunterschrift.

Und zuletzt noch das Tüpfchen auf dem i: Der Schauspieler, der offenbar mit Latin-Superstar Rosalía (32) zusammen ist, wurde in der Öffentlichkeit dabei gesehen, wie er «Fourth Wing» liest – er folgt sogar der Autorin Rebecca Yarros auf Instagram.

Foto: TikTok / bookishmonica

Sakraya ist allerdings nicht der einzige Schauspieler, den Fans für Xaden Riorson ins Auge fassen. Ein weiterer Favorit ist der Schauspieler Josh Heuston (28). Den Australier kennt man unter anderem durch seine Rollen in «Dune: Prophecy» und «Heartbreak High».