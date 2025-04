1/8 Xaden Riorson ist eine zentrale Figur aus der Buchreihe «The Empyrean» von Rebecca Yarros. Als typischer «Book Boyfriend» hat er einen muskulösen Körperbau und viele Tattoos. Foto: Instagram

Tinder-Nutzende erwähnen Book Boyfriend 2024 um 47 Prozent häufiger

Dunkles, zerzaustes Haar, durchdringender Blick und einen athletischen Körperbau – so könnte ein «Book Boyfriend» aussehen. Oft trägt er dunkle Kleidung, die seine mysteriöse Ausstrahlung unterstreicht, Narben oder Tattoos zeugen von einer schwierigen Vergangenheit.

Book Boyfriends sind fiktive Figuren aus Büchern, die für viele Leserinnen eine Art emotionale Projektionsfläche darstellen. Der Begriff entstand in den 2010er-Jahren, als junge Frauen in Buchblogs oder auf Plattformen wie Tumblr und Goodreads ihre Gefühle für die «perfekte» männliche Romanfigur teilten. Seit 2020 hat der Begriff durch Booktok auf Tiktok und Bookstagram auf Instagram an Popularität gewonnen.

Xaden Riorson aus Rebecca Yarros’ «Empyrean-Reihe», Rhysand aus Sarah J. Maas’ «Das Reich der sieben Höfe» und Kai Azer aus Lauren Roberts’ Powerless-Trilogie sind typische Book Boyfriends. Sie alle eint ein ähnliches Muster: Anfangs wirken sie kühl und unnahbar. Aus dem Hintergrund beobachten sie das Geschehen mit überlegener Ruhe. Doch unter der Oberfläche brodelt ein leidenschaftliches Gefühlsleben, das sich der weiblichen Hauptfigur des Buchs erst nach und nach offenbart. Mit der Zeit zeigen sie sich beschützend und verletzlich – sie würden alles für die Geliebte tun – doch gegen aussen bleiben sie distanziert.

Book Boyfriends auf Tinder

Das Phänomen, sich zu fiktiven Charakteren hingezogen zu fühlen, sei nicht neu, sagt Psycho- und Paartherapeutin Rahel Locher (41): «Liebesgeschichten wie in einigen von Shakespeares Theaterstücken oder auch in den Romanen von Jane Austen hatten einiges zu bieten in Sachen Liebe und möglicher Identifikation mit den Hauptfiguren.» Die Faszination solcher Liebesgeschichten rühre von der Sehnsucht nach einem idealen Leben, in dem man alltägliche Ansprüche und Gegebenheiten ausblenden könne. «Positive Tagträume können unser emotionales Wohlbefinden steigern», so Locher, «sie können Entspannung und ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln».

Auch in Dating-Apps hat der Book Boyfriend Eingang gefunden: Immer mehr Tinder-Nutzende erwähnen den Begriff in ihrer Profilbeschreibung. 2024 stieg die Begriffsnennung um 47 Prozent und im Februar 2025 erreichte sie mit einem Anstieg von 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr einen neuen Höchstwert. Tinder-Nutzerinnen beschreiben sich etwa als «Book Girl», das den «Book Boyfriend im echten Leben» suche. Männliche Nutzer schreiben Dinge wie «Ich versuche, dein perfekter Book Boyfriend zu sein».

Einfluss auf reale Beziehungen

Doch wie beeinflusst das Idealbild eines perfekten Book Boyfriends die Erwartungen an eine reale Beziehung? «Nicht nur Book Boyfriends, sondern generell die Konfrontation mit ‹perfekten› Partnerschaften auf Social Media oder in Filmen und Serien kann zu einer wahrgenommenen Diskrepanz zu der eigenen gelebten Partnerschaft mit all ihren Imperfektionen führen», sagt Locher. Eine reale Partnerschaft lebe von Kommunikation, Konflikten und Kompromissen. «Sie geht einher mit der Akzeptanz, den Partner nicht ändern zu können», so die Expertin.

Einige junge Frauen, die für einen fiktiven Charakter schwärmen, beziehen ihre Partner in den Book-Boyfriend-Trend einfach mit ein. Junge Paare stellen in Videos erheitert Szenen aus romantischen Fantasy-Büchern, sogenannten Romantasy-Büchern, nach. Oder Frauen filmen ihren Partner, während dieser explizite Stellen aus dem Buch liest und posten seine Reaktion darauf online.