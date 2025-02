1/7 Der dritte Band der «Empyrean»-Reihe (dt. «Flammengeküsst») heisst «Onyx Storm» und ist am 21. Januar 2025 im Buchhandel erschienen. Foto: exlibris.ch

Auf einen Blick Millionen lesen «Onyx Storm», den dritten Band der «Empyrean»-Reihe

Romantasy-Genre mischt Fantasy mit Liebesgeschichten für junge Erwachsene

2,7 Millionen Exemplare in der ersten Woche verkauft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Ravena Frommelt Redaktorin Gesellschaft

Erst zwei Wochen im Handel, lesen schon Millionen von Menschen – vor allem junge Erwachsene – das Buch «Onyx Storm», den dritten Band der «Empyrean»-Reihe (dt. «Flammengeküsst»). Die wichtigsten Fakten zum gehypten Buch.

1 Welchen Rekord hat «Onyx Storm» aufgestellt?

«Onyx Storm» ist der am schnellsten verkaufte Erwachsenenroman seit 20 Jahren: Das Buch verkaufte sich in der ersten Woche 2,7 Millionen Mal. In der Schweiz steht das Buch derzeit auf Platz 1 und 2 der meistverkauften Hardcover-Titel. Wie das möglich ist? Auf Platz 1 ist die Deluxe-Ausgabe des Buches, die sich durch einen edlen Schutzumschlag auszeichnet und farbige Karten beinhaltet. Auf Platz 2 folgt die Standardausgabe.

2 Warum ist «Onyx Storm» so populär?

Das Buchgenre New Adult richtet sich an junge Erwachsene und steht derzeit hoch im Kurs. Unter dem Hashtag BookTok tauschen sich Fans auf Tiktok und Instagram begeistert über beliebte Titel aus. Einen regelrechten Hype erleben derzeit Romantasy-Bücher mit einer Mischung aus Fantasy- und Liebes-Story. Blick-Redaktorin Darya Vasylyeva (27) hat in vier Wochen die rund 1700 Seiten der drei ersten Bände der Romantasy-Reihe «The Empyrean» gelesen. Für sie fühlt sich das Genre an, als wäre Fantasy mit der Harry-Potter-Generation gross geworden. «Damals ging es um die magische Welt, jetzt kommen noch Gefühle und Beziehungen hinzu.»

3 Wer ist die Heldin?

Die Hauptperson der «Emyprean»-Reihe ist die 18-jährige Violet Sorrengail, eine intelligente, willensstarke, aber körperlich fragile Frau, die von ihrer strengen Mutter zur Drachenreiterin ausgebildet wird.

4 Wovon handelt die Geschichte?

Die Drachenreiter-Saga, die zu einer Serie aus fünf Bänden wachsen soll, spielt in einer militärischen Akademie. In dieser Welt voller Magie und Geheimnisse folgt ein Drama auf das Nächste. «Das ganze Motiv ist recht brutal, denn es geht um einen Krieg und dieser ist sehr bildlich beschrieben», sagt Darya Vasylyeva. Neben Gewalt und Intrigen kommen auch explizite Sexszenen vor – und Drachen. Im dritten Teil «Onyx Storm» will Violet Sorrengail ihren Geliebten vor einer Verwandlung in ein dunkles Wesen retten, wofür sie nach einem Heilmittel sucht. Auf den 928 Seiten des dritten «Empyrean»-Bands sterben wieder jede Menge Leute und das Buch ist reich an Cliffhangern. «Es passiert viel, und es passiert schnell», sagt Vasylyeva. «Ich glaube, jede Person kann sich mit mindestens einem Charakter identifizieren.»

5 Wer ist die Erfolgsautorin?

Die US-amerikanische Autorin Rebecca Yarros (43) hatte bereits rund 20 Bestseller-Romane geschrieben, bevor sie 2023 den ersten Teil der «Empyrean»-Reihe veröffentlichte. «Fourth Wing – Flammengeküsst» war das erste Romantasy-Buch der Autorin und erlangte in kürzester Zeit globale Bekanntheit. Yarros lebt mit ihrem Mann, einem Air-Force-Piloten, und ihren sechs Kindern in Colorado (USA). Sie leidet – wie auch ihre Protagonistin – an der nicht heilbaren Erbkrankheit hypermobiles Ehler-Danlos-Syndrom (hEDS), einer Bindegewebserkrankung.