Heute erscheint Sally Rooneys (33) vierter Roman «Intermezzo». Für Millennials ist die Neuerscheinung das Buchereignis des Jahres. Was steckt hinter dem Rooney-Hype?

Der Hype um die irische Autorin in drei Punkten erklärt

Der Roman handelt von zwei Brüdern nach dem Tod ihres Vaters

Ein Buch. Ein Buch ist es, das aktuell auf sozialen Medien das absolute Must-have ist. Wer vor dem Veröffentlichungstermin vom Verlag ein Exemplar von Sally Rooneys neuem Werk «Intermezzo» erhalten hat, hält das Cover stolz in die Kamera. Und erntet neidische Kommentare. Ab heute nun gelangt das gehypte Buch in den Verkauf.

Doch es handelt sich nicht nur um einen Trend in einer Tiktok-Blase – der Hype ist real. Mit gerade einmal 33 Jahren wird die Irin längst als «wichtigste Stimme der Millennial-Generation» gefeiert. Drei Fragen und Antworten, die helfen, die Aufregung um Rooney zu verstehen.

1 Wer ist Sally Rooney und was hat sie bisher geschrieben?

Sally Rooney lebt in Dublin und bezeichnet sich selbst als Marxistin. 2017 machte sie ihr Debütroman «Gespräche mit Freunden» auf einen Schlag berühmt. Es folgte der internationale Erfolg von «Normale Menschen» sowie «Schöne Welt, wo bist du».

Rooneys Werke folgen alle einem ähnlichen Schema: Junge, attraktive Menschen, meist mit Uniabschluss und in Irland lebend, zerbrechen sich den Kopf über das Leben, treffen dumme Entscheidungen, obwohl sie es besser wüssten. Sie diskutieren über Gott und die Welt – und das stets in einem klaren, schnörkellosen Stil.

2 Worum geht es in «Intermezzo»?

Auch im vierten Roman geht es um vertraute Themen. «Intermezzo» folgt zwei Brüdern, die soeben ihren Vater verloren haben. Doch Rooney wäre nicht Rooney, wären ihre Protagonisten nicht von komplizierten Liebesbeziehungen geplagt.

Der ältere Bruder Peter, ein 32-jähriger Menschenrechtsanwalt, findet sich in einem Liebesdreieck wieder. Er ist hin- und hergerissen zwischen seiner Exfreundin Sylvia, einer Literaturprofessorin, und der 22-jährigen Naomi, die sich hin und wieder Geld von ihm ausleiht.

Der jüngere Bruder Ivan hingegen, 22 Jahre jung und ehemaliges Schachwunder, verliebt sich in die vierzehn Jahre ältere Margaret. Diese ist frisch geschieden und sorgt sich um den Altersunterschied zwischen ihr und Ivan.

Ein Intermezzo bezeichnet in der Musik ein kurzes Zwischenstück. Es ist aber auch ein Begriff aus der Schachwelt: Dort beschreibt er einen unerwarteten Zug, der den Verlauf eines Spiels entscheidend verändern kann.

Über fast 500 Seiten erzählt Rooney von solchen unerwarteten Entscheidungen, die ihre Protagonisten treffen. Peters und Ivans Perspektive wechseln kapitelweise ab. Während Ivans Kapitel verständlich und klar geschrieben sind, ähneln Peters Erzählungen eher wirren Gedankenströmen. Oft ist nicht klar, ob etwas tatsächlich gesagt oder nur gedacht wurde – was daran liegen kann, dass Rooney keine Anführungszeichen für Dialog verwendet.

3 Warum der Hype um Sally Rooney?

Sally Rooneys Werke lassen sich mittlerweile nicht mehr einordnen, ohne deren Rezeption mitzudenken. Christine Lötscher zufolge, Professorin für populäre Literatur und Medien an der Universität Zürich, versteht es Rooney als Autorin, das Lebensgefühl ihrer – überwiegend weiblichen – Leserschaft einzufangen: «Rooney hat die ganzen Klischees ihrer Generation auf den Punkt gebracht, und zwar zu einer Zeit, als sie noch nicht so ganz greifbar waren.» Ein wesentlicher Grund für Rooneys durchschlagenden Erfolg sei Booktok – also jener Teil von Tiktok, der sich mit Büchern beschäftigt. Dort entstehen regelrechte Hypes.

Tiktoker, die ein Rezensionsexemplar erhalten haben, prahlen damit und bezeichnen «Intermezzo» als «meisterwartetes Buch des Jahres». Wer leer ausging, zählt seit der Buch-Ankündigung im Februar dieses Jahres die Tage bis zur Veröffentlichung.

In den USA öffneten viele Buchhandlungen ihre Türen in der Nacht auf Dienstag bereits um Mitternacht, um die Neuerscheinung zu feiern – Rooney-Merchandise inklusive. Interessant ist auch, dass die deutsche Übersetzung nicht wie üblich auf sich warten lässt, sondern zeitgleich zum englischen Original erscheint.