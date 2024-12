Derzeit kursieren überall die Bücher des Jahres. Doch Bücher aus Booktok und Co. erscheinen in keiner Liste. Wir ändern das und geben euch 25 Buchempfehlungen in 5 Kategorien. Ausgelesen von den jüngsten Mitgliedern der Blick-Redaktion.

1 Achterbahn der Gefühle

«Das Versprechen des Bienenhüters» von Christy Lefteri

Nuri verliert seine Heimat in Syrien und ist auf der Suche nach einem Neuanfang. Die Reise dahin ist alles andere als einfach. Ein Buch, das mit seiner poetischen Sprache und tiefgründigen Erzählung berührt und einen Einblick ins Leben von Geflüchteten bietet.

«Die vier Winde» von Kristin Hannah

Eine Geschichte über eine alleinstehende Mutter, die im schwierigen Jahrzehnt der Great Depression in den USA ab 1929 ums Überleben ihrer Kinder kämpfen muss. Kristin Hannah schreibt über Frauen und ihre Geschichten, die oftmals in den Geschichtsbüchern vergessen werden. Das Buch überzeugt mit seiner inspirierenden Botschaft von Mut und Zusammenhalt.

«Eine wie Alaska» von John Green

Das Buch erzählt die Geschichte von Miles Halter, der in einem Internat auf die charismatische und unberechenbare Alaska Young trifft. Eine tragische Wendung verändert alles und lässt Miles nach Antworten und dem Sinn des Lebens suchen. Das Buch behandelt tiefgründige Themen wie Liebe, Verlust und Selbstfindung. Der einfühlsame Schreibstil und die komplexen Charaktere machen es zu einem emotionalen Leseerlebnis.

«Blue Sisters» von Coco Mellors

Drei entfremdete Geschwister kehren nach dem Tod ihrer geliebten Schwester in ihr Elternhaus in New York zurück. Diese unvergessliche Geschichte handelt von Trauer, Identität und der Komplexität von Beziehungen in der Familie. Eine rührende Geschichte über Schicksalsschläge, das gemeinsame Durchleben von Trauer und das Wiederfinden von Positivität in dunklen Zeiten.

«Intermezzo» von Sally Rooney (ab 18)

Abgesehen von der Tatsache, dass sie Brüder sind, scheinen Peter und Ivan Koubek wenig gemeinsam zu haben. Eine wunderbar bewegende Handlung über Trauer, Familie und insbesondere Liebe. Und das beste: Man muss kein «Normal People»-Fan sein, um es zu mögen.

2 Eintauchen in eine andere Welt

«A Court of Thorns and Roses» von Sarah J. Maas (ab 18)

Als Feyre im Wald einen Wolf tötet, taucht eine furchterregende Kreatur auf, die Vergeltung fordert. Verschleppt in ein gefährliches, magisches Land, entdeckt sie, dass ihr Entführer keine Bestie, sondern eine der tödlichen, unsterblichen Feen ist, die einst ihre Welt beherrschten. Die Buchreihe ist für viele der (Wieder-)Einstieg in die Welt der Fantasy. Atemberaubender Weltaufbau, tolle Charaktere und eine schnell voranschreitende Handlung sind erst drei Gründe, warum man diese Bücher nur schwer weglegen kann. Die deutsche Fassung heisst «Das Reich der sieben Höfe – Dornen und Rosen».

«Hüter der Erinnerung» von Lois Lowry

Im Alter von zwölf Jahren wird Jonas, ein Junge aus einer scheinbar utopischen, futuristischen Welt, ausgewählt, um eine besondere Ausbildung von «The Giver» zu erhalten, der allein die Erinnerungen an die wahren Freuden und Schmerzen des Lebens besitzt. Die Autorin Lois Lowry leistet mit diesem Roman einen wesentlichen Beitrag zum Dystopie-Genre und bedient damit Fans von düsteren Szenarien.

«Fourth Wing» von Rebecca Yarros

Eintauchen in die brutale und elitäre Welt einer Kriegsschule für Drachenreiter: «Game of Thrones» trifft auf «Harry Potter». Fantasy-Fans werden es lieben.

«Fate of the Sun King» von Nisha J. Tuli

Das Werk erzählt die Geschichte der jungen Lor, die nach zwölf Jahren Gefangenschaft im Kerker in einem tödlichen Wettkampf um die Hand des Königs kämpfen muss, um ihre Freiheit zu erlangen und ihre Familie zu retten. Das Buch besticht durch eine temporeiche Handlung, eine schlagfertige Heldin und eine fesselnde Mischung aus Magie, Intrigen und Romantik.

«In 80 Tagen um die Welt» von Jules Verne

Top, die Wette gilt! In 80 Tagen will Phileas Fogg die Erde umrunden, setzt darauf die Hälfte seines Vermögens und macht sich mit seinem Kollegen Jean Passepartout auf den Weg. Ein Klassiker, den man sich als Schullektüre gewünscht hätte, der aber in jedem Alter die Abenteuerlust anregt.

3 Etwas für den Wissensdurst

«Factfulness» von Anna Rosling Rönnlund, Hans Rosling und Ola Rosling

Eine nüchterne und empirisch fundierte Beobachtung des gesellschaftlichen Umgangs mit Fakten. Hervorragend, um auch eigene Meinungsquellen kritisch zu hinterfragen und von einem Statistiker selbst zu lernen, was wirklich hinter Zahlen steckt.

«Das Kind in dir muss Heimat finden» von Stefanie Stahl

Wie beeinflusst das innere Kind Beziehungen und Selbstwertgefühl? Das Buch zeigt mit praktischen Übungen, wie man alte Verletzungen heilt und zu einem erfüllteren Leben findet. Es bietet einen leicht verständlichen Ansatz, um diese emotionalen Blockaden zu erkennen und zu überwinden. Es fördert die Selbstreflexion und ist sehr alltagsnah.

«Eine kurze Geschichte der Menschheit» von Yuval Harari

Der Historiker Yuval Harari erklärt auf einfache und humorvolle Art und Weise, warum die Menschheit so ist, wie wir sie kennen. Ein sehr packendes Buch, das nicht nur die Vergangenheit Revue passieren lässt, sondern das Verständnis für die Zukunft schärft.

«Accidentally Wes Anderson» von Wally und Amanda Koval

Ein visuelles Abenteuer, autorisiert vom legendären Filmemacher selbst: atemberaubende Fotografien von realen Orten, die aus dem Universum seiner Filme entnommen scheinen, präsentiert mit faszinierenden Geschichten hinter jeder Fassade. Das perfekte Geschenk für Architektur-, Film- und Symmetrieliebhaber.

«Es kann nur eine geben» von Carolin Kebekus und Mariella Tripke

Carolin Kebekus legt den Finger in die Wunde: Humoristisch angehauchte Erzählungen und Beobachtungen zum Thema Feminismus aus ihrem Leben, die zum Nachdenken anregen. Jede Frau kann sich in diesem Buch wiederfinden und durch Kebekus' Erzählungen bekannte Situationen aus einer neuen Perspektive erleben.

4 Feel-Good-Garantie

«Daisy Jones and The Six» von Taylor Jenkins Reid

Das Buch erzählt die Geschichte über den Aufstieg und den Zerfall einer fiktiven Rockband aus den 70er-Jahren. Eintauchen in die Musikindustrie von Los Angeles (USA), bis man das Gefühl hat, dass es sich um eine echte Band handelt. Bonus: Die gleichnamige TV-Serie sollte man sich auf jeden Fall ansehen.

«Yours Truly» von Abby Jimenez

Ein Roman über schreckliche erste Eindrücke, witzige zweite Chancen und die Freude, den perfekten Partner zu finden. Es ist das zweite Buch einer Trilogie aus der Welt der Medizin, bei dem man alle Gefühle des Verliebens aufs Neue miterleben kann.

«Book Lovers» von Emily Henry

Sie arbeitet bei einem Buchverlag, er arbeitet als Lektor, doch mögen tun sie sich nicht. Oder doch? Das ideale Romance-Buch für Leseratten. Man wird sich wünschen, es nochmals zum ersten Mal lesen zu können.

«Everything I know about love» von Dolly Alderton

Die witzigen, gelegentlich herzzerreissenden Memoiren über das Erwachsenwerden, das Älterwerden und den Umgang mit Freundschaften, Jobs, Verlusten und der Liebe. Jede Person hat mindestens eine dieser Situationen exakt wie im Buch beschrieben erlebt. Wunderbares zum Mitmachen, Mitweinen und Mitfühlen. Deutsche Fassung: «Alles, was ich weiss über die Liebe».

«The Importance of being Earnest» von Oscar Wilde

Eine satirische Komödie über die viktorianische Gesellschaft: Die Hauptfiguren Jack und Algernon erschaffen falsche Identitäten, um gesellschaftlichen Erwartungen zu entkommen, was zu einer Reihe humorvoller und überraschender Verwicklungen führt. Ein Klassiker, den man insbesondere nach der Schulzeit nochmals hervorholen sollte, um gelegentlich in schallendes Gelächter zu verfallen. Die deutsche Fassung heisst «Ernst sein ist alles».

5 Mind fucks: Challenge für die Psyche

«A Good Girls Guide To Murder» von Holly Jackson

Pip beschliesst, einen abgeschlossenen Mordfall für ihre Abschlussarbeit erneut zu untersuchen. Zunächst nur, um die ursprüngliche Untersuchung in Frage zu stellen. Doch schon bald entdeckt sie eine Spur dunkler Geheimnisse, und die Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart beginnt zu verschwimmen. Bei dieser Trilogie wird es schwierig, das Buch wegzulegen. Tipp: Tausendmal besser als die gleichnamige Netflix-Serie, darum lieber lesen statt schauen.

«Die Mitternachtsbibliothek» von Matt Haig

In dieser Geschichte findet sich die unglückliche Nora Seed in einer mysteriösen Bibliothek wieder, in der sie die Chance erhält, all die Leben zu durchleben, die sie hätte führen können. Das Buch inspiriert dazu, über die Bedeutung von Entscheidungen und den Wert des eigenen Lebens nachzudenken. Mit seiner philosophischen Erzählweise zeigt es, dass auch ein nicht perfektes Leben lebenswert sein kann.

«Gezeichnet» von Osamu Dazai

Ein japanischer Roman der Nachkriegsliteratur. Ein leserlicher Dostojewski, der sich aber genauso in die eigene Psyche schleicht. Geeignet für Leserinnen und Leser, die sich mit Fragen nach Identität, gesellschaftlichem Druck und innerer Zerrissenheit auseinandersetzen wollen.

«The Housemaid» von Freida McFadden (ab 18)

Millie beginnt einen neuen Job als Haushaltshilfe bei einer reichen Familie. Schnell wird aber klar: Der Schein trügt. Wenn man glaubt, diese Geschichte zu durchschauen, fängt sie erst richtig an. Eine brutale Thriller-Trilogie, bei dem die Seiten in Rekordtempo umgeblättert werden.

«Meine dunkle Vanessa» von Kate Elizabeth Russell

Das Buch erzählt die Geschichte von Vanessa, die als Teenager eine Beziehung mit ihrem Lehrer eingeht. Jahre später kämpft sie mit den traumatischen Auswirkungen und der Frage nach Einvernehmlichkeit und Machtgefällen. Das Buch beleuchtet sensible Themen wie Missbrauch und Manipulation mit beeindruckender Tiefe und Komplexität. Es regt zum Nachdenken über Machtstrukturen und persönliche Verantwortung an.