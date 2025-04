Die zweite Staffel von «The Last of Us» startet heute Montag auf Sky. Hollywoodstar Bella Ramsey spricht mit Blick über Ellies erste romantische Beziehung in der neuen Staffel und die eigene Autismus-Diagnose.

Bella Ramsey zur 2. Staffel von «The Last of Us»

1/6 Ist auch bei der 2. Staffel von «The Last of Us» dabei: Bella Ramsey. Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia

Darum gehts Zweite Staffel von Hitserie «The Last of Us» startet heute auf Sky

Bella Ramsey spricht über körperliche Herausforderungen und Charakterentwicklung

Serie umfasst sieben Folgen, dritte Staffel bereits offiziell bestätigt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patricia Broder Redaktorin People

Darauf haben Fans über zwei Jahre lang gewartet: Heute, Montag startet auf Sky die zweite Staffel von «The Last of Us». Die beiden Hollywoodstars Bella Ramsey (21) und Pedro Pascal (50) schlüpfen erneut in die Rollen von Ellie und Joel, die sich durch ein dystopisches Amerika kämpfen. Die zweite Staffel der gefeierten HBO-Serie war für Bella Ramsey eine körperliche Herausforderung: «Die grösste Schwierigkeit war definitiv die Ausdauer», sagt Ramsey zu Blick. «Wir haben sieben Monate gedreht, aber ich habe schon einige Wochen zuvor meine körperlichen Trainings gestartet.» Der Hollywood-Star sei in dieser Zeit an seine Grenzen gegangen. «Gegen Ende dachte ich oft: Ich weiss nicht, wie ich die letzten Monate noch durchstehen soll. Aber wir haben durchgehalten. Wir haben überlebt.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Überleben ist denn auch das grosse Thema der Serie, die in Staffel 2 noch mehr Tiefgang erhält und ihre eingespielten Dynamiken verändert. Ellie, die einst von Joel beschützt wurde, wird neu zur Beschützerin. «Sie ist unabhängiger, stärker. In Staffel 1 wollte sie sich selbst beweisen, dass sie niemanden braucht – jetzt übernimmt sie Verantwortung für andere, was auch ihre Beziehung zu Joel verändert», so Ramsey. «Die postapokalyptische Atmosphäre von ‹The Last of Us› ist die Kulisse für diese wirklich menschliche und emotionale Geschichte.» Dies sei der Grund, warum es so viele Menschen anspreche. «Die Extreme der Gewalt, der Aggression und des Schreckens der Welt um sie herum werden mit diesen intimen, zarten und emotionalen Momenten zwischen den Charakteren kombiniert. Diese gegensätzliche Mischung ist der Grund, warum die Serie so gut funktioniert», ist Ramsey überzeugt.

Erste romantische Liebe für Ellie

Ein weiteres zentrales Thema der zweiten Staffel ist Ellies neue Liebesbeziehung zu ihrer jungen Kollegin Dina. «Zum ersten Mal erlebt Ellie echte romantische Liebe», sagt Ramsey. «Jetzt darf sie das erfahren und in dieser Erfahrung auch erwachsener werden.» Der Neuzugang von Isabella Merced (23), die Dina spielt, habe frischen Wind ans Set gebracht – ebenso wie Caitlin Dever (28), die Ellis Gegenspielerin Abby spielt. «Zwischen den Figuren wird sich noch viel entwickeln», verspricht Ramsey.

Das non-binäre Schauspieltalent Bella Ramsey hat letztes Jahr zum ersten Mal über seine Autismus-Diagnose gesprochen, die «befreiend» gewesen sei. Ein Umstand, der auch den Schauspieljob beeinflusse, so Ramsey: «Ich habe kein klassisches Vorgehen, keine Technik. Ich beobachte Menschen intensiv, mein Leben lang schon – und speichere diese Daten, die ich dann abrufen kann. Das hat viel mit meiner hohen Wahrnehmung als neurodiverse Person zu tun.»

Mit dieser Mischung aus handwerklichem Können, emotionaler Intelligenz und einem ganz eigenen Zugang zur Rolle zeigt Bella Ramsey, warum Ramsey zu den spannendsten jungen Talenten Hollywoods gehört. «The Last of Us» bleibt auch in der zweiten Staffel nicht nur postapokalyptisches Spektakel, sondern eine zutiefst menschliche Reise, die noch lange nicht zu Ende geht. Eine dritte Staffel der Kult-Videospiel-Verfilmung ist bereits vor dem Start der zweiten Staffel offiziell bestätigt worden.

Die zweite Staffel von «The Last of Us» startet ab dem 14. April 2025 auf Sky. Jede Woche wird am Montag eine weitere von insgesamt sieben Folgen veröffentlicht.