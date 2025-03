Leere Versprechungen Diese Werbung musste Apple löschen

KI-Versprechen von Apple entpuppen sich als Luftschlösser. Funktionen, die fürs iPhone 16 versprochen wurde, können frühestens fürs iPhone 17 geliefert werden. Ein Werbespot, in dem Bella Ramsey («Game of Thrones») die Funktionen anpries, wurde still und leise gelöscht.

Publiziert: vor 18 Minuten | Aktualisiert: vor 17 Minuten