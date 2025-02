Das Warten hat bald ein Ende: Die Hitserie «The Last of Us» kehrt im April mit ihrer zweiten Staffel zurück. Jetzt ist auch das offizielle Startdatum bekannt.

Hitserie «The Last of Us»

1/6 Die zweite Staffel von «The Last of Us» startet am 14. April auf Sky und Wow. Foto: Sky Deutschland/Greg Ruth

Auf einen Blick Zweite Staffel von «The Last of Us» startet am 14. April

Handlung setzt fünf Jahre nach der ersten Staffel ein

Fans von «The Last of Us» müssen nicht mehr lange warten. In knapp zwei Monaten kehrt die Hitserie mit der zweiten Staffel zurück. Ab 14. April kommen die sieben neuen Folgen wöchentlich bei Sky und dem Streamingdienst Wow, wie der Sender mitteilte. Damit erscheinen die deutschen Episoden immer einen Tag nach US-Ausstrahlung. Die beginnt bereits am 13. April.

Darum geht es in der zweiten Staffel von «The Last of Us»

Mit sieben Folgen hat die zweite Staffel zwei Episoden weniger als die 2023 erschienene erste Staffel. Die neuen Episoden basieren auf der Fortsetzung des gleichnamigen Videospiels von Entwickler Naughty Dog «The Last of Us: Part Two». Die Handlung setzt fünf Jahre nach den Geschehnissen der ersten Staffel ein. Einen solchen Zeitsprung gab es auch zwischen den beiden Spielen, die 2013 beziehungsweise 2020 erschienen.

Die Hauptdarsteller Pedro Pascal (49) und Bella Ramsey (21) kehren in ihre Rollen als Joel und Ellie zurück. «Sie finden sich nicht nur mitten in einem Konflikt miteinander wieder. Sondern auch mit einer Welt, die noch gefährlicher und unberechenbarer ist als die, die sie hinter sich gelassen hatten», heisst es in der offiziellen Beschreibung.

Diese Darsteller stossen zum Cast

Bisherige Teaser haben bereits neue Darsteller enthüllt. So zeigen sie beispielsweise, wie sich Joel mit einer Therapeutin seinen Taten stellt. Die Figur der Psychologin, die in den Videospielen nicht enthalten ist, spielt Catherine O'Hara (70), die vor allem als Mutter in «Kevin - Allein zu Haus» bekannt wurde. Laut Mitteilung von Sky handelt es sich bei ihrer Rolle um einen Gastauftritt.

Ausserdem stösst Kaitlyn Dever (28) neu zum Cast. Sie übernimmt die bei Fans der Videospiele umstrittene Rolle der Abby. Sein Debüt feiert zudem der Oscar-nominierte Jeffrey Wright (59). Er verkörpert Isaac, dem er bereits in der Videospielvorlage seine Stimme geliehen hatte.