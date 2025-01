1/6 Die britischen Royals schauen nicht nur die Flugshow bei «Trooping the Colour», sondern auch TV. Foto: imago/PPE

Sich nach einem langen Arbeitstag auf dem Sofa niederlassen und eine neue Folge der aktuellen Lieblingsserie schauen – das kennen wohl die meisten. Vor dem TV suchen allerdings nicht nur Herr und Frau Schweizer Entspannung, sondern auch die englischen Royals. Über die Jahre haben sie immer wieder mal einen kleinen Einblick in ihre TV-Gewohnheiten gegeben und dabei die eine oder andere Lieblings-Show verraten. Welcher der britischen Royals nicht genug von «Poldark» bekommen kann und wer einst ein grosser Fan von Herzogin Meghans (43) Serie «Suits» war, das erfährst du im Folgenden.

Prinz Harry und Herzogin Meghan

Herzogin Meghan verriet in der letzten Folge ihres Podcasts Archetypes im November 2022, dass sie einst ein grosser Fan der Reality-TV-Show «The Real Housewives» war. Die Serie dreht sich um das Leben sehr reicher Hausfrauen, um ihre Probleme und Dramen. Und genau diese ganzen Dramen waren der Grund, weshalb Meghan der Serie mit der Zeit den Rücken kehrte. «Ich habe aufgehört, ‹The Real Housewives› zu schauen, als mein Leben selbst genug Dramatik hatte», so die Herzogin.

Wie ihr Ehemann Prinz Harry 2021 in James Cordens «The Late, Late Show» erzählte, schauen die beiden gemeinsam gerne Quizshows wie «Jeopardy» oder auch mal etwas auf Netflix.

Prinz William und Prinzessin Kate

Als richtige Serien-Fans erweisen sich Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42). Wie die «Daily Mail» berichtet, habe William erst kürzlich erzählt, dass er und Kate die achtteilige Thriller-Serie «Black Doves» mit Keira Knightley (39) in der Hauptrolle schauen würden. Aus Prinz Harrys Biografie «Reserve» geht zudem hervor, dass das Paar regelmässig die Anwaltsserie «Suits» schaute und dementsprechend schockiert war, als Prinz Harry ihnen erklärte, dass er die Hauptdarstellerin Meghan Markle date.

Nebst der britischen Thriller-Serie «Killing Eve» zeigen sich Prinz William und Prinzessin Kate auch als grosse Fans der Erfolgsserie «Game of Thrones». 2017 trafen die beiden sogar einer der Darsteller, den deutschen Tom Wlaschiha (51), der Jaqen H’ghar verkörperte. Laut der «Daily Mail» wollten die Royals von ihm einige bis dahin unveröffentlichte Extrainfos zur Serie. «Sie wollten Spoiler, aber ich sagte, ich könnte ihnen nichts verraten. Ich bin überrascht, dass sie Zeit haben, eine so lang laufende Serie zu schauen», so Wlaschiha.

König Charles und Königin Camilla

Am 16. Mai erschienen die ersten Folgen der langersehnten 3. «Bridgerton»-Staffel auf Netflix. Noch im selben Monat erklärte Königin Camilla (77) an der Chelsea Flower Show, einen grossen Teil der ersten Staffel gesehen zu haben. Die Serie dreht sich um die Londoner High Society zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Wie die «Daily Mail» berichtet, soll die Königin gemäss dem ehemaligen Kommunikationsdirektor des Königs auch die Netflix-Serie «The Crown» geschaut haben, die die Geschichte von König Charles III. und Prinzessin Diana erzählt. Damit ist sie nicht der einzige Royal, auch Prinz Harry gab in «The Late Show» mit Stephen Colbert 2023 zu, die Serie zu schauen.

Doch die Königin schaltet nicht nur bei historischen Dramen ein, sondern auch bei Krimis, wie bei der dänischen Produktion «The Killing». 2012 machte sie bei ihrem Skandinavien-Besuch mit König Charles III. (76) gar einen Abstecher ans Filmset in der Nähe von Kopenhagen. Laut «The Mail» gab Camilla damals folgendes zu: «Ich bin süchtig. Ich bin so begeistert davon.»

Auch der leichten, respektive leichtfüssigen, Unterhaltung ist sie nicht abgeneigt, ist bekennender Fan der britischen Version von «Let's Dance».

Die Leidenschaft für historische Filme und Serien teilt sich das Königspaar. So hat König Charles 2018 bei einem Besuch in Cornwall erklärt, dass er einfach nicht genug von der BBC-Serie «Poldark» bekomme. Die Serie basiert auf der Poldark-Romanreihe von Winston Graham. Im Zentrum der Geschichte steht Ross Poldark, der 1783 aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zurück in seine englische Heimat kehrt, wo scheinbar nichts mehr so ist wie zuvor.

Königin Elisabeth II.

Auch Queen Elizabeth II. (1926-2022) war dem einen oder anderen Stündchen vor dem TV nicht abgeneigt. Wie John McEntee von der «Daily Mail» berichtet, habe die Königin gerne die Quizshow «Pointless» und die Sendung «Antiques Roadshow», die Antiquitätenhändler begleitet, geschaut.