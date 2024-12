1/6 Auf der diesjährigen Weihnachtskarte sind Prinz William mit Sohn Louis (l.), Ehefrau Prinzessin Kate, Tochter Charlotte und Sohn George zu sehen. Foto: Instagram / princeandprincessofwales

Auf einen Blick Prinz William und Kate veröffentlichen Weihnachtskarte mit Familienfoto aus Norfolk

William beschreibt das Jahr als brutal, lobt Kates und Charles' Umgang

Der britische Thronfolger Prinz William (42) und seine Frau Prinzessin Kate (42) haben am Donnerstag ihre diesjährige Weihnachtskarte veröffentlicht. Das Foto zeigt das Paar mit seinen drei Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) in Norfolk. Der Aufnahmeort hat für die Familie eine besondere Bedeutung: Dort, auf dem Landsitz Anmer Hall, erholte sich Kate in diesem Jahr von ihrer Krebsbehandlung.

Das Foto ist jedoch keine neue Aufnahme oder ein unveröffentlichtes Familien-Porträt. Es stammt aus dem Video, mit dem Kate im September ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit ankündigte. «Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr» steht schlicht auf der Innenseite der neuen Karte, die in den sozialen Medien geteilt wurde.

Prinz William: «Das brutalste Jahr meines Lebens»

Die Veröffentlichung erfolgt nach einem von Krankheit geprägten Jahr für die royale Familie. Nicht nur Kate musste sich einer Chemotherapie unterziehen, auch König Charles III. (76) wird wegen einer nicht näher spezifizierten Krebserkrankung behandelt. William hatte die vergangenen Monate erst kürzlich als «das brutalste Jahr meines Lebens» beschrieben. In einem Interview während seines Südafrika-Besuchs im November sagte er laut BBC: «Es war schrecklich. Aber ich bin so stolz auf meine Frau und meinen Vater, wie sie damit umgegangen sind.»

Am 19. Dezember wurde obendrein bekannt, dass William und Kate nicht am traditionellen vorweihnachtlichen Mittagessen im Buckingham-Palast teilgenommen haben. Wie die «Daily Mail» berichtet, befinden sie sich mit ihren Kindern bereits in Norfolk zu weihnachtlichen Vorbereitungen. Eine royale Quelle bestätigte dem Blatt, dass die Abwesenheit von langer Hand geplant war. Die Familie freut sich demnach darauf, die Weihnachtstage wie üblich mit der königlichen Familie in engem Kreise auf dem Landsitz Sandringham zu verbringen.

Royale Weihnachten mit 45 Familienmitgliedern

Das vorweihnachtliche Mittagessen im Palast ist eine langjährige Tradition der britischen Königsfamilie. Es ermöglicht auch jenen Familienmitgliedern eine gemeinsame Feier, die nicht zum engeren Kreis der Weihnachtsgesellschaft in Sandringham gehören. König Charles traf gegen 11 Uhr gemeinsam mit seinem Privatsekretär Sir Clive Alderton im Palast ein. Zu den Gästen zählten unter anderem seine Geschwister Prinz Edward (60) und Prinzessin Anne (74) sowie natürlich seine Ehefrau Königin Camilla (77). Sein Bruder Prinz Andrew (64) erschien hingegen nicht. Medienberichten zufolge aufgrund des Skandals um einen angeblichen China-Spion, der jahrelang dessen Gunst gewonnen hatte.

Kate, die seit September schrittweise zu öffentlichen Terminen zurückkehrt, war zuletzt am 6. Dezember bei ihrer «Together At Christmas»-Veranstaltung in der Westminster Abbey zu sehen. William hatte kürzlich verraten, dass die royale Familie Weihnachten mit 45 Familienmitgliedern «alle in einem Raum» in Sandringham feiern werde. Die drei Kinder des Paares befinden sich bereits seit vergangenem Freitag in den Weihnachtsferien - ihre Schule Lambrook nahe Windsor öffnet erst am 8. Januar wieder ihre Pforten.