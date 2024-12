So feiern die britischen Royals Weihnachten

1/6 Die Royals beim Weihnachtsspaziergang in Sandringham. Foto: ddp/INSTAR

Auf einen Blick Prinz Harry erhält keine Einladung für Weihnachten mit der königlichen Familie

Meghan möchte in den USA bleiben, Harry fühlt sich einsam

Camillas Sohn Tom Parker Bowles plant erstmals Teilnahme an Sandringham-Feier Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Wenn die britische Königsfamilie zum Weihnachtsfest zusammenkommt, wird sie erneut nicht komplett sein: Der abtrünnige Sohn wird wohl auch dieses Jahr nicht zurückkehren. Royal-Experten zufolge soll Prinz Harry (40) keine Einladung erhalten haben, Weihnachten mit dem Rest der königlichen Familie in Sandringham zu verbringen. Das «People»-Magazin berichtet unter Berufung auf einen Insider, dass der Herzog von Sussex von seinen Verwandten nicht offiziell zu den Feierlichkeiten eingeladen worden sei.

Deshalb feiert Prinz Harry nicht mit den Royals

Der Herzog von Sussex hat die Festtage zuletzt vor sechs Jahren mit seinem Vater, König Charles (76), und seinem Bruder, Prinz William (42), verbracht. Die ehemalige Königshaus-Korrespondentin Emily Andrews behauptete laut «The Sun» in «Woman»: «Prinz Harry möchte die Weihnachtsfeiertage mit seiner Frau und seinen Kindern in Grossbritannien verbringen – Meghan hingegen möchte in den USA bleiben.» Es sei «eine schwierige Zeit für Harry», so Andrews. Gut möglich, dass er «sich einsam und von seinen Verwandten in Windsor entfremdet fühlt», meint sie weiter.

Prinz Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (43) war zweimal über Weihnachten in Sandringham zu Gast: das erste Mal 2017, nachdem sich das Paar verlobt hatte, sowie 2018 nach ihrer Hochzeit. Anschliessend zogen sich Harry und Meghan immer mehr zurück. Weihnachten 2019 verbrachten die beiden privat auf Vancouver Island, kurz bevor sie Anfang 2020 bekannt gaben, dass sie als hochrangige Royals zurücktreten werden. Sie zogen nach Kalifornien und starteten einen verbalen Kleinkrieg gegen Harrys Familie. In einer Netflix-Doku, TV-Interviews und Harrys Memoiren gab es Vorwürfe gegen Mitglieder der königlichen Familie.

Ingrid Seward vom «Majesty»-Magazin sagte laut «Fabulous»: «Ich denke, die Herzogin von Sussex wird wahrscheinlich nicht nach Grossbritannien zurückkehren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in ein Land zurückkehren möchte, in dem man so derart unbeliebt ist.» Zudem hätten Harry und Meghan Sicherheitsbedenken, so die Expertin. Seit ihrem Rücktritt als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie haben die Sussexes nicht mehr automatisch Polizeischutz in Grossbritannien.

«Ich glaube, dass Harry und Meghan ein Dilemma mit ihrem Familienleben haben, denn die Kinder werden älter, und die Kinder sind wahrscheinlich total neugierig, wie ihre Cousins sind. Sie werden sich nicht an sie erinnern», so Seward. Harry und Meghan haben die gemeinsamen Kinder Archie (5) und Lilibet (3).

So feiert König Charles mit seiner Familie Weihnachten

Auch ohne Prinz Harry und seine Familie können sich König Charles und seine Ehefrau Königin Camilla (77) in Sandringham wieder auf ein volles Haus an den Feiertagen freuen. Auf dem royalen Anwesen in Norfolk feiern die Royals traditionell Weihnachten. Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate (42) sowie ihre drei Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) sind sicher wieder mit von der Partie.

Auch Charles' Bruder Prinz Edward (60), der Herzog von Edinburgh, und seine Ehefrau, Herzogin Sophie (59), gehören traditionell mit ihren Kindern Louise (21) und James (16) zur Weihnachtsrunde. Genau wie die Schwester des Königs, Prinzessin Anne (74), mit Ehemann Timothy Laurence (69), sowie Tochter Zara (43) und Schwiegersohn Mike Tindall (46) sowie Sohn Peter Phillips (47).

Im vergangenen Jahr zeigten sich beim Weihnachtsspaziergang neben den Prinzessinnen Beatrice (36) und Eugenie (34) auch deren Eltern: Charles' Bruder Prinz Andrew (64) und dessen Ex-Ehefrau Sarah Ferguson (65). Was daher bemerkenswert ist, da sich Andrew nach dem Epstein-Skandal aus der Öffentlichkeit zurückziehen musste. Für «Fergie» war es das erste Weihnachten in Sandringham seit 32 Jahren. Das Paar hatte sich Anfang der 1990er Jahre getrennt.

Überraschungsgast für die Royals

Mit Tom Parker Bowles (49) wird es dieses Jahr in Sandringham wohl noch einen weiteren Gast geben. Camilla soll ihren Sohn darum gebeten haben, dass auch er und seine Familie an der royalen Zusammenkunft teilnehmen. In den vergangenen Jahren hat Camilla das Fest ohne ihre Kinder Tom und Laura (46) und ihre Enkelkinder verbracht.

Laut Parker Bowles sei es zwar noch nicht «zu 100 Prozent» sicher, aber er plane, dieses Jahr mit seiner Familie nach Sandringham zu fahren. Er sagte dem «Telegraph», dass die Einladung nach Sandringham schon immer bestanden habe, aber seine Mutter ihn ausdrücklich gebeten hat, dieses Jahr dabei zu sein: «Meine Mutter sagte: ‹Ich hätte gerne, dass du kommst, ich habe schon lange kein Weihnachten mehr mit dir verbracht›». Er fügte hinzu: «Es waren zwei verdammt harte Jahre für sie. Je älter man wird, desto bewusster wird einem die Sterblichkeit, vor allem bei Krankheiten und allem anderen.» König Charles wird seit Anfang des Jahres wegen einer Krebserkrankung behandelt, genau wie seine Schwiegertochter Kate, die im Sommer eine Chemotherapie abgeschlossen hat. Zuletzt hatte Camilla mit einer Lungenentzündung zu kämpfen.

Deswegen feiern die Royals in Sandringham

Der ehemalige königliche Küchenchef Darren McGrady hat viele Jahre lang die royalen Weihnachtsfeiern in Sandringham mitgestaltet und verriet laut Medienberichten: «Im Gegensatz zu Schloss Windsor und dem Buckingham-Palast, die der Öffentlichkeit gehören, ist Sandringham im Besitz der Royals, sodass es ein echtes zweites Zuhause ist und ein Ort, an dem man wirklich entspannen kann.» Für die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926–2022) sei es ein Ort gewesen, «an dem sie ihre Tiara gegen ein Kopftuch und Stiefel tauschte und an dem sie es einfach liebte, mit ihrer Familie zusammen zu sein».

Die royalen Weihnachtsfeierlichkeiten beginnen offiziell mit dem Nachmittagstee am 24. Dezember. Danach folgt die Familie der europäischen Tradition, die Geschenke an Heiligabend auszutauschen. Anschliessend gibt es ein grosses Essen bei Kerzenschein in Abendgarderobe. Nach dem Essen spielen die Royals angeblich Karten oder schauen sich einen Film an. Zu Bett gehen die Mitglieder der Königsfamilie offiziell erst nach Charles oder wenn dieser es erlaubt.

Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags geht es zum Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene, dann gibt es Truthahn. Die Kinder der Royals essen Insidern zufolge getrennt von den Erwachsenen.

Nach dem grossen Mittagessen am ersten Weihnachtsfeiertag werden von der Familie Knallbonbons verteilt, die abgedroschene Witze und Geschenke enthalten. Um 15 Uhr versammelt sich die Familie vor dem Fernseher, um die aufgezeichnete Weihnachtsbotschaft des Monarchen anzuschauen. Einigen Medienberichten zufolge soll Charles aber wichtiger sein, dass sich die Familienmitglieder gegenseitig Gesellschaft leisten, als vor dem Bildschirm zu sitzen. Danach folgen gemeinsame Spiele wie Scharade und Scrabble. Am zweiten Weihnachtsfeiertag finden dann Aktivitäten im Freien statt.