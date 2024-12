Er in New York, sie in Beverly Hills: Prinz Harry und Herzogin Meghan legten jeweils einen Solo-Auftritt hin – und der Sohn von König Charles hatte diesbezüglich eine sehr klare Botschaft.

1/7 Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgten mal wieder für Aufsehen, als sie am 4. Dezember zeitgleich, aber getrennt auftraten. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Prinz Harry und Herzogin Meghan treten getrennt auf, sorgen für Spekulationen

Harry spricht über belastende öffentliche Aufmerksamkeit und Gerüchte um ihre Ehe

Laut Harry haben sie sich angeblich schon zehn bis zwölf Mal scheiden lassen

SpotOn Die People-Agentur

Wie kann ein Ehepaar an zwei unterschiedlichen Orten gleichzeitig sein? Ganz einfach, indem man sich aufteilt. Was bei jeder «normalen» Ehe wohl für wenig Aufruhr sorgen würde, ist im Fall von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) der Anlass für wilde Spekulationen – vor allem, wenn sich derartige Solo-Auftritte häufen. Auch am 4. Dezember traten Harry und Meghan beinahe zeitgleich und ohne den jeweils anderen auf. Er in New York, sie am anderen Ende der USA in Los Angeles. Eine besondere Situation, zu der sich Prinz Harry bei seinem Auftritt beim «The New York Times' 2024 DealBook Summit» zu einem Statement genötigt sah.

Dort sprach er auf der Bühne mit dem Kolumnisten Andre Ross Sorkin, Thema war unter anderem Fake News. Hierzu fragte Sorkin den britischen Royal laut «People»: «Ich habe dich gegoogelt und Menschen gefunden, die von allem, was du tust, fasziniert sind, zu jeder Zeit. Sie sind fasziniert davon, dass Meghan gerade in Kalifornien ist und du hier.»

Zunächst scherzte Harry noch über diese Aussage und erwiderte: «Weil du mich hierher eingeladen hast, du hättest es wissen müssen!» Doch im Anschluss liess er sehr wohl anklingen, wie belastend diese immense öffentliche Aufmerksamkeit auf seine Beziehung ist: «Es ist definitiv keine gute Sache. Anscheinend haben wir schon zehn bis zwölf Mal ein Haus gekauft oder sind umgezogen. Wir haben uns auch offenbar schon zehn bis zwölf Mal scheiden lassen.»

Roter Teppich in Beverly Hills für Herzogin Meghan

Inzwischen hätten seine Frau und er gelernt, damit umzugehen und es so gut es geht zu ignorieren. Mitleid habe er für jene Personen, die die Gerüchte in die Welt setzen: «Die Menschen, die mir am meisten leid tun, sind die Trolle. Ihre Hoffnungen werden immer grösser [...] und dann passiert es doch nicht. Deshalb tun sie mir leid. Wirklich, das tun sie.»

Während Prinz Harry in New York Rede und Antwort stand, befand sich seine Frau an der anderen Küste der USA. Dort wohnte sie der Paley Honors Fall Gala bei, die in diesem Jahr zu Ehren von Tyler Perry (55) stattfand. Der Schauspieler und Filmemacher ist eng mit den Sussexes befreundet, weswegen im Vorfeld des Events auch davon ausgegangen wurde, dass beide vor Ort sein würden. Auf dem roten Teppich zeigten sich die Herzogin und Perry Arm in Arm und posierten für die Fotografen.