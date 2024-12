Royale Renovierung: Prinz Williams und Harrys altes Baumhaus in Highgrove erstrahlt in neuem Glanz. Die nächste Generation kann jetzt darin Tee trinken und spielen.

Auf einen Blick Prinz Williams Baumhaus wurde für Prinz George renoviert und ist bereit für Kinder

Baumhaus heisst «Hollyrood House», angelehnt an den Palast in Edinburgh

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) versuchen, ihren Kindern eine möglichst normale Kindheit zu bescheren. Da sie aber trotzdem Royals sind, fallen die Geschenke etwas grösser aus. Selbst wenn es nur ein Baumhaus ist, wie jenes, welches Prinz George (11) nun bekommen hat.

Das 1988 erbaute Spielparadies, welches einst in Highgrove für Prinz William (damals 6) und Prinz Harry (damals 4, heute 40) erbaut wurde, hatte 2015 eine Renovierung dringend nötig. Vor allem, weil nun Prinz Williams eigene Kinder damit spielen sollen. Jetzt, 36 Jahre nach dem Entstehen des Baumhauses und fast 10 Jahre nach Beginn der Renovierungen, ist es endlich für die nächste Generation bereit.

Zauberhaftes Baumhaus im Garten

Schon zu seinem ersten Geburtstag erhielt Prinz George ein besonderes Geschenk von seinem Grossvater, damals noch Prinz Charles, heute König Charles III. (76) auf dem Gelände von Highgrove House. Damals handelte es sich um eine viktorianische Schäferhütte, ausgestattet mit einem Holzofen und sogar einem Bett. Nun kann er auch noch mit einem royalen Baumhaus spielen, welches für viele Kinder ein wahrgewordener Traum sein dürfte.

Das Baumhaus thront in einer Stechpalme in einem Bereich des Gartens, der mit Farnen gefüllt ist, und der Name «Hollyrood House» ist eine witzige Anspielung auf den offiziellen Wohnsitz der Familie im schottischen Edinburgh, dem Holyrood Palace. Selbst das Teeservice von William und Harry von damals ist noch immer im Baumhaus – etwas, womit George, Charlotte (9) und Louis (6) spielen können, wenn sie ihren Grossvater in Gloucestershire, etwa 180 Kilometer westlich von London, besuchen.

Wie das «People»-Magazin schreibt, wurde das Baumhaus ursprünglich aus Eiche gebaut und mit Schiefer und Stein aus Carmarthenshire in Wales verstärkt. Es steht im historischen Stumpery Garden von Highgrove und kann von April bis Oktober von Besuchern bewundert werden.

Wie «People» bei einem Sommerbesuch feststellte, ranken sich Kletterpflanzen und eine Rebe atmosphärisch um die Seiten des Baumhauses. Das Reetdach wurde von Ben Collyns (36) restauriert, der von 2011 bis 2012 an einem Kurs der King's Foundation in Dumfries House, Schottland, teilnahm. Ben Collyns erklärte: «Es ist mir eine Ehre, eingeladen worden zu sein, um am Baumhaus zu arbeiten.»