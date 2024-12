1/6 Kronprinzessin Victoria dürfte derzeit beunruhigt sein. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Bewaffneter Mann vor Victorias Schloss verhaftet, Königshaus bestätigt Vorfall

Verdächtiger hatte Messer, Handschellen und Liste mit Namen von Führungskräften dabei

Ein beunruhigender Vorfall erschüttert das schwedische Königshaus. Wie die schwedische Zeitung «Aftonbladet» berichtet, wurde am Mittwochabend ein verdächtiger Mann in unmittelbarer Nähe des Wohnsitzes von Kronprinzessin Victoria festgenommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr vor Schloss Haga, wo Prinzessin Victoria mit ihrer Familie lebt. Laut der Zeitung war der Mann mit einem Messer bewaffnet und führte zudem Handschellen, Klebeband und eine Waffenattrappe mit sich.

Per Fahlström, Pressesprecher der Stockholmer Polizei, erklärt: «Es handelt sich um einen Mann, der sich in der Gegend aufgehalten und seltsam verhalten hat.» Die Motive des Verdächtigen bleiben unklar. Bei ihm wurde eine Liste mit Namen von Führungskräften eines Unternehmens gefunden, was Spekulationen über mögliche kriminelle Absichten aufkommen lässt. Der Mann wird verdächtigt, gegen das Messergesetz verstossen und eine schwere Körperverletzung vorbereitet zu haben.

Schwere Zeiten für das schwedische Königshaus

Das Königshaus bestätigte den Vorfall. Margareta Thorgren, Informationsleiterin des schwedischen Königshauses, erklärte: «Gestern Abend um 17 Uhr stand ein Mann vor den Toren von Schloss Haga und verhielt sich auffällig. Die Wachen, die ständig vor Ort sind, hielten es für angebracht, die Polizei zu rufen. Die Polizei ist eingetroffen und hat den Mann festgenommen, es handelt sich also um eine Angelegenheit der Polizei.»

Ob Victoria, Prinz Daniel und ihre Kinder zum Zeitpunkt des Vorfalls zu Hause waren, ist nicht bekannt. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die königliche Familie dürften nun verschärft werden. Der Vorfall überschattet einen ohnehin traurigen Tag für die Königsfamilie. Am selben Tag verstarb Prinzessin Birgitta, die Schwester von König Carl Gustaf, im Alter von 87 Jahren.

Laut «Bunte» erlag sie den Folgen eines schweren Sturzes. Alexandra Charles, eine enge Freundin der Verstorbenen, berichtete: «Sie hatte sich so schwer verletzt. Sie hatte sich den Kopf angeschlagen, den Arm an zwei Stellen gebrochen und sich den Rücken verletzt. Aber dann ging es ihr immer schlechter, sie wurde schwach und ohnmächtig. Ihr Herz konnte es nicht mehr ertragen …» Die Prinzessin hinterlässt drei Kinder und war Witwe des Prinzen Johann Georg von Hohenzollern. Sie lebte seit Jahren zurückgezogen auf Mallorca.