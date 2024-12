1/6 2020 haben Prinzessin Victoria und Prinz Daniel den Nikolaus-Tag ziemlich vermasselt. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Es ist Anfang Dezember 2020, um den Nikolaus-Tag herum. Kronprinzessin Victoria (47) und Prinz Daniel von Schweden (51) haben sich etwas ganz Besonderes für ihre beiden Kinder Prinzessin Estelle (12) und Prinz Oscar (8) einfallen lassen: ein Besuch vom Samichlaus auf Schloss Haga.

Doch statt dem Nikolaus ein Gedicht aufzusagen und ein paar Nüsse, Mandarindli und etwas Schoggi von ihm zu bekommen, bekam Prinzessin Estelle eher einen kleinen Schock. Statt des Weihnachtstraums gab es ein Weihnachtstrauma.

Wie sich Titti Schultz (52) und Ebba Kleberg von Sydow (43) in ihrem Podcast «Monarkerna» zurückerinnern, fand der Abend einen unglücklichen Ausgang. Der Samichlaus wurde verhaftet! Und schuld waren ausgerechnet Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel. Denn so herzig ihre Idee für ihre Kinder auch war, sie versäumten es damals, dem Sicherheitsdienst Bescheid zu geben, dass sie einen Samichlaus engagiert hatten.

Als der verkleidete Mann sich durch den Wald dem Schloss näherte, wurde er kurzerhand verhaftet – und das alles vor den Augen von Prinzessin Estelle, die bereits am Fenster voller Aufregung gewartet haben soll. «Irgendwo in der Informationskette war herausgefallen, dass es einen Weihnachtsmann geben würde, also kümmerte sich die Säpo [Abkürzung für Säkerhetspolisen, Anmerkung der Redaktion] um ihn», so die Moderatorinnen in ihrem Podcast.

Öffentlich wurde der Fall bis heute nie wirklich. Damals hiess es von der Hofinformationschefin Margareta Thorgren lediglich: «Es gab eine Art Zwischenfall an den Toren, aber es wurde nicht eingebrochen. Das ist Sache der Polizei.» Auch die Pressesprecherin der Stockholmer Polizei, Eva Nilsson erklärte laut «Gala» damals, dass kein Verdacht auf ein Verbrechen bestanden habe. Wieso die Familie der Kronprinzessin damals den Fall nicht aufklärte? Möglicherweise war es Victoria und Daniel peinlich, dass sie es versäumt hatten, ihr Sicherheitsteam zu informieren. Man kann nur hoffen, dass Prinzessin Estelle sich von dem Schock erholt hat und die Weihnachtszeit dadurch nicht ihren Zauber verlor.