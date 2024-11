1/7 Prinz William, akkurat glatt rasiert, so kannte man den Royal über Jahre. Foto: imago/PA Images

Prinzessin Charlotte (9) ist in Tränen ausgebrochen, als sie den Bart ihres Vaters Prinz William (42) zum ersten Mal zu Gesicht bekam. Wie der Prinz von Wales am Rande seines Südafrika-Aufenthalts dem «People»-Magazin zufolge der Presse verriet, habe sie seinen neuen Look «nicht gemocht». Deshalb sei er mit einem «Strom von Tränen» konfrontiert worden und habe den Bart infolgedessen wieder abrasiert.

Die Reaktion seiner Tochter hielt William allerdings nicht davon ab, die Barthaare erneut wachsen zu lassen. Seinen neuen Look präsentierte er erstmals in einem Instagram-Clip im August, in dem er und seine Frau Prinzessin Kate (42) die britischen Athleten zu ihren Olympia-Erfolgen beglückwünschten. «Ich dachte, warte mal kurz, und habe sie überzeugt, dass alles gut wird», erzählte er den Reportern am Dienstag (7. November) über seinen zweiten Versuch.

2024 könnte «nicht weniger entspannt sein»

Ein Journalist habe daraufhin angemerkt, dass ihm der Bart ein «entspanntes» Aussehen verleihe. «Es ist interessant, dass Sie das sagen, denn ich könnte dieses Jahr nicht weniger entspannt sein, also ist es sehr interessant, dass Sie das alle so sehen», erzählte er. Im Frühjahr machten sowohl sein Vater König Charles (75) als auch seine Ehefrau Prinzessin Kate ihre Krebserkrankungen öffentlich. «Aber es ist eher so, dass man einfach weitermacht und weitermachen muss», zitiert ihn das Blatt.

William war für vier Tage in Südafrika zu Besuch, um unter anderem an der Verleihung des Earthshot-Preises teilzunehmen. Trotz seiner beruflichen Verpflichtungen sei es für ihn eine Priorität, sich Zeit für seine Familie zu nehmen, sagte er zudem. Prinz William teilt sich mit seiner Frau neben Prinzessin Charlotte auch zwei Söhne: Prinz George (11) und Prinz Louis (6).