1/10 Prinzessin Kate ist zurück. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Prinzessin Kate lädt zum Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey ein

Kate strahlt nach schwierigem Jahr, Familie und Royals anwesend

1600 Gäste eingeladen, Konzert wird am 24. Dezember ausgestrahlt

Berit-Silja Gründlers Redaktorin People

Ein Abend, den sie sich verdient und erkämpft ab: Prinzessin Kate (42) lädt am heutigen 6. Dezember in der Westminster Abbey zum traditionellen Weihnachtskonzert ein. 1600 Gäste, die sich im scheidenden Jahr durch wohltätige oder Freiwilligen-Arbeit verdient gemacht haben, sind von der Royal persönlich eingeladen worden. Für musikalische Beiträge sorgen Paloma Faith (43), Olivia Dean (25) und Gregory Porter (53).

Das wahre Highlight, wie erwartet, ist aber die Prinzessin selber. Nach einem schrecklichen Jahr strahlt die Royal mehr denn je. Kate erscheint weihnachtlich in einem roten Zweiteiler mit schwarzen Stiefeln und schwarzer Schleife am Kragen. Die Frau vom britischen Thronfolger Prinz William (42) kommt zunächst allein, ohne Mann und Kinder. Sie nimmt sich diesen Moment und strahlt aus, was sie in dem offenen Brief zum Weihnachtskonzert schon schrieb: «Die Liebe ist das grösste Geschenk, dass wir bekommen können. Nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern an jedem Tag unseres Lebens.»

Louis herzige Botschaft an seine Grosseltern

Kate grüsst die anwesenden Gäste, setzt sich zu älteren Damen in die Kirchbank auf einen Schwatz, lächelt und strahlt. Sie ist wieder zurück, nach der Krebsdiagnose, der Chemotherapie und den harten Monaten scheint die Prinzessin von Wales nicht zu ihrer alten Kraft zurückgefunden, sondern sich neu definiert zu haben.

In der Abtei gesellen sich Ehemann Prinz William sowie die Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6) dazu. Fotografen des «Daily Mirror» haben sogar einen Blick auf den Zettel, den der jüngste Prinz an den «Baum der Güte» hängen möchte erhascht. Louis schreibt: «Danke an Grosi und Grospapi, weil sie mit mir gespielt haben.»

Ein grosser Teil der britischen Königsfamilie findet an diesem Abend den Weg in die Westminster Abbey, um an Kates grossem Tag teilzunehmen. So kam Prinzessin Beatrice (36) mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41), Herzogin Sophie (59), Zara Tindall (43) und viele weitere. König Charles (76) und Königin Camilla (77) sind, wie auch in den vergangenen Jahren, nicht zugegen.

Das Weihnachtskonzert wird am 24. Dezember auf den britischen Sendern ITV und ITX ausgestrahlt.