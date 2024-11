Die berufliche Zukunft von Prinzessin Charlotte steht noch in den Sternen. Sicher wird sie aktiv für die Krone arbeiten, doch am liebsten würde die Prinzessin einen anderen Berufsweg einschlagen, bei dem sie Menschen aktiv helfen kann.

Auf einen Blick Prinzessin Charlotte träumt davon, Krankenschwester zu werden

Ihre Mutter Kate könnte sie inspiriert haben

Charlotte ist 9 Jahre alt und könnte eines Tages Nummer zwei der britischen Thronfolge sein

Silja Anders Redaktorin People

Wir alle haben als Kinder wohl Träume, welchen Beruf wir ausüben wollen, wenn wir mal erwachsen sind. Ob man diesen Job später auch ausführt, ist eine andere Frage.

Wie jedes Kind aber träumt auch Prinzessin Charlotte (9) davon, einen ganz bestimmten Weg zu gehen. Ihr Pfad ist zwar zu einem grossen Teil vorbestimmt, doch die Tochter von Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42) weiss trotzdem: Sie möchte Krankenschwester werden.

Festigte Kates Erkrankung den Wunsch der Kleinen?

Für Royals, die aktiv für die Krone im Einsatz sind, ist es eigentlich unüblich, einem alltäglichen Beruf nachzugehen. Doch ganz auszuschliessen ist es nicht. Der Beruf würde auch zu der kleinen Prinzessin passen, denn bei öffentlichen Auftritten konnte man schon des öfteren sehen, wie sie sich liebevoll um ihre Brüder – vor allem um ihren kleinen Bruder Prinz Louis (6) – kümmert. Eine Quelle sagte gegenüber der australischen Zeitung «New Idea»: «Prinzessin Charlotte ist offensichtlich noch ein kleines Kind, aber William und Kate sind trotzdem voller Stolz.» Sie sei ein fürsorgliches Mädchen, das genau wisse, was es wolle.

Den Wunsch, einmal als Krankenschwester zu arbeiten, soll die Neunjährige schon länger hegen. Royal-Expertin Ingrid Seward ist allerdings der Meinung, dass Prinzessin Kates Krebsdiagnose Prinzessin Charlotte in ihrer Idee bekräftigt haben dürfte, «so sein zu wollen wie die wunderbaren Krankenschwestern, die sich um ihre Mutter gekümmert haben», wird Seward von «Marie Claire» zitiert.

«Das würde sie zu einer Prinzessin für das Volk machen»

Da der Prinz und die Prinzessin von Wales ihre Kinder zu bodenständigen Personen erziehen, ist es durchaus vorstellbar, dass sie ihre einzige Tochter in deren Vorhaben unterstützen könnten. Selbst wenn Prinzessin Charlotte mit ihrer Berufswahl royale Traditionen brechen würde. «Stellen Sie sich vor, die Zweite in der Thronfolge würde, statt Reserve zu sein, eine Karriere als Krankenschwester machen – auch wenn es nur für ein paar Jahre wäre», zeigt sich die Royal-Expertin begeistert. «Das würde sie zu einer Prinzessin für das Volk machen, wie ihre Grossmutter Diana», ist sich Seward sicher.

Dass Prinzessin Charlotte wenigstens einige Zeit als Krankenschwester arbeiten könnte – sollte sie in ein paar Jahren immer noch diesen Wunsch hegen – ist aber nicht so abwegig. Ihre Ur-Grossmutter, die verstorbene Königin Elizabeth II. (1926-2022) war ebenfalls nicht nur ausgebildete Königin, sondern auch Lastwagenfahrerin und Mechanikerin. Keine Angst davor zu haben, sich die Hände schmutzig zu machen, scheint also in der Familie zu liegen.