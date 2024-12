Das Jahr 2024 hat der britischen Königsfamilie viel abverlangt. Beim Weihnachtskonzert an Heiligabend sendet Prinzessin Kate eine wichtige Botschaft und erinnert an die tiefere Bedeutung des Weihnachtsfests.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Nach einem der schwersten Jahre für die britische Königsfamilie hat Prinzessin Kate (42) an Heiligabend mit einer rührenden Botschaft die Herzen des britischen Volks berührt. Am Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey erinnert die Royal in einer voraufgezeichneten Videobotschaft an die tiefere Bedeutung des Weihnachtsfests. «Dieser Weihnachtsgottesdienst ist ein Fest des Herzens für jeden einzelnen von Ihnen», beginnt sie. «Eine Erinnerung daran, dass wir an Weihnachten und das ganze Jahr hindurch füreinander leuchten müssen, denn in Zeiten der Freude und der Trauer sind wir alle füreinander das Licht», sagt die Royal und wünscht allen ein besinnliches Fest.

Britische Royals mussten mehrere Schicksalsschläge verkraften

Anfang dieses Jahres hat sich Prinzessin Kate einer Unterleibsoperation unterziehen müssen, kurz darauf ist die Royal von der Bildfläche verschwunden. Im Februar informierte der Palast dann über den ersten schweren Schicksalsschlag: König Charles III. (75) ist mit Krebs diagnostiziert worden. Im März folgte der zweite Schock: Bei Prinzessin Kate (42) wurden nach ihrem Eingriff ebenfalls Krebszellen gefunden. Während die Frau von Thronfolger Prinz William (42) seit September ihre Chemotherapie beendet hat, wird sich der britische Monarch im kommenden Jahr weiter in Behandlung begeben.

Zeitgleich hatte auch Sarah «Fergie» Ferguson (65) mit der Krankheit zu kämpfen. Nachdem die Herzogin von York bereits 2023 an Brustkrebs erkrankt war, musste sie im Januar 2024 die Diagnose Hautkrebs verkraften. Die Behandlungen haben bei der Ex-Frau von Prinz Andrew (64) angeschlagen, und der Krebs hat nicht gestreut.

Mit ihren Worten appelliert Prinzessin Kate in guten wie in schlechten Zeiten an Nächstenliebe. Auf X schreibt der Kensington-Palast zu ihrer Videobotschaft: «Dieser Gottesdienst reflektiert die Bedeutung von Liebe und Mitgefühl und wie sehr wir einander brauchen, insbesondere in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens. Vielen Dank an alle, die an den diesjährigen Feierlichkeiten teilgenommen haben.»