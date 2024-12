Weihnachtskarten haben eine lange Tradition. Auch Königsfamilien weltweit veröffentlichen jährlich Familienfotos mit herzlichen Botschaften. Von spontanen Schnappschüssen bis zu inszenierten Porträts – ein Einblick in die royalen Festtagsgrüsse.

1/31 Prinz William und Prinz Harry (v.l.) posierten 1987 mit ihren Eltern, dem damaligen Prinzen Charles und Prinzessin Diana, für die Weihnachtskarte. Foto: AFP

Weihnachten ist nicht nur die Zeit von gemütlichen Fernsehabenden und dem einen oder anderen Tässchen Glühwein, sondern auch jene Zeit, in der Weihnachts- und Neujahrskarten von Freunden und Verwandten in die Briefkästen oder E-Mail-Eingänge flattern. Eine Tradition, die seit Generationen zelebriert wird. Auch Königsfamilien weltweit halten an diesem Brauch fest.

Seit Jahren veröffentlichen Royals Weihnachtskarten mit Familienfotos und an das Volk gerichtete Grüsse. Diese können spontane Schnappschüsse, Bilder von wichtigen Ereignissen oder sorgfältig inszenierte Familienporträts sein. Oft enthalten die Grüsse auch Worte der Dankbarkeit und Hoffnung, manchmal sogar in mehreren Sprachen – wie auf der Weihnachtskarte der niederländischen Königsfamilie.

In fünf verschiedenen Sprachen, darunter Niederländisch, Englisch und Spanisch, schreibt die Königsfamilie jeweils die Weihnachts- und Neujahrswünsche. Auf dem dazugehörigen Foto posiert das Königspaar Máxima (53) und Willem-Alexander regelmässig mit den drei gemeinsamen Töchtern, den Prinzessinnen Catharina-Amalia (21), Alexia (19) und Ariane (17).

Die monegassischen Royals halten es 2024 schlichter. Fürst Albert (66) und Fürstin Charlène (46) posieren zusammen mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella (10) in neutralen Farben vor einem Weihnachtsbaum. In der Bildunterschrift heisst es lediglich: «Der Fürstenpalast freut sich, das Foto der Grusskarte der fürstlichen Familie mit Ihnen zu teilen.»

