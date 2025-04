Die Verfilmung des neusten «Die Tribute von Panem»-Buchs ist in den Startlöchern. Jetzt ist auch bekannt, wer in die Rollen des Fanlieblings Haymitch Abernathy und seiner Freundin schlüpfen wird. Was überrascht: Es sind keine bekannten Gesichter. Blick stellt sie vor.

Fans waren ganz aus dem Häuschen, als Autorin Suzanne Collins (62) letztes Jahr mit «Sunrise on the Reaping» (auf Deutsch: «Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an») eine weitere Fortsetzung ihrer Erfolgstrilogie «Die Tribute von Panem» ankündigte. Noch am selben Tag wurde bekannt gegeben, dass es auch wieder eine Verfilmung geben wird. Wie seine fünf Vorgänger wird auch dieser Film von Lionsgate produziert.

Der Protagonist der Geschichte ist Fans bereits bekannt: Es ist Haymitch Abernathy, der in den ersten vier Filmen von Woody Harrelson (63) gespielt wurde und als Mentor dem Hauptcharakter Katniss Everdeen, gespielt von Jennifer Lawrence (34), zur Seite stand. «Sunrise on the Reaping» erzählt die Geschichte des 16-jährigen Haymitchs, als dieser bei den 50. Hungerspielen selbst in der Arena landete.

Er ist der neue Haymitch Abernathy

Lange wurde spekuliert, wer die jüngere Version des Fanlieblings spielen und somit in die Fussstapfen von Harrelson treten wird. Im Netz fielen bekannte Namen wie Rudy Pankow (26) aus der Netflix-Serie «Outer Banks», «House of the Dragon»-Star Tom Glynn-Carney (30) oder Walker Scobell (16), den man aus der «Percy Jackson»-Serie kennt. Vor wenigen Stunden lüftete das Studio das Geheimnis auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen – und überraschte die Fans. Denn der neue Haymitch ist ein noch ziemlich unbekanntes Gesicht.

Sein Name ist Joseph Zada (20), und er kommt aus Sydney (Australien). Zuletzt war er in der Serie «Invisible Boys» zu sehen. War er bislang eher unbekannt, dürfte sein Name in den nächsten Monaten öfters fallen – und das nicht nur wegen seiner neuen Rolle als Haymitch. Diesen Juni wird Zada in der Amazon-Prime-Adaption des Buchs «We Were Liars» zu sehen sein. Ausserdem hat der Schauspieler eine Rolle in der Netflix-Produktion «East of Eden», zusammen mit der Schauspielerin Florence Pugh (29).

Die Freundin von Haymitch ist ein «Gossip Girl»

Das Studio beliess es aber nicht bei einer Ankündigung. Whitney Peak (22) wird in die Rolle von Lenore Dove Baird schlüpfen – die Freundin von Haymitch. Die Schauspielerin aus Kanada mögen manche bereits aus der Neuauflage von «Gossip Girl» kennen, in der sie Zoya Lott verkörperte. Nächstes Jahr wird sie ausserdem im Thriller «Shiver» zu sehen sein. Doch auch bei Peak handelt es sich um keine grosse Bekanntheit.

Und Mckenna Grace (18) übernimmt die Rolle der Maysilee Donner – einer weiteren Tribute, die mit Haymitch in der Arena ums überleben kämpft. Die US-Amerikanerin ist wohl das bekannteste Gesicht der dreien. Sie war unteranderem in Ghostbusters: Legacy und Gifted, Young Sheldon oder The Handmaid's Tale zu sehen.

«Eine Startrampe für bemerkenswerte junge Schauspielende»

Auch wenn die Besetzung zuerst überraschen mag, handelt es sich dabei um nichts Aussergewöhnliches im «Tribute von Panem»-Universum. Die Filme haben schön öfters junge, aufkommende Talente gefördert. Ein gutes Beispiel dafür ist Tom Blyth (30), der in der Fortsetzung «The Ballad of Songbirds and Snakes» den jungen Coriolanus Snow spielte. Dieser wurde später zum gefürchteten Präsidenten von Panem.

«Die ‹Tribute von Panem›-Reihe ist seit langem ein Sprungbrett für bemerkenswerte junge Schauspielende», sagte Erin Westerman, Co-Präsidentin der Lionsgate Motion Picture Group, in einem Statement. «Und Jo und Whitney führen dieses Erbe mit unglaublich viel Herz, Tiefe und Feuer weiter.»

Während das neue Buch rund um Haymitch Abernathy bereits diesen März erschien, müssen sich Filmfanatiker noch etwas gedulden – der Film soll im November 2026 in den Kinos erscheinen.