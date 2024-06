Hollywood-Star Donald Sutherland ist tot.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Filmwelt trauert um einen ihrer grössten Stars: Wie sein Sohn Kiefer Sutherland (54) auf X mitteilt, ist der kanadische Schauspieler Donald Sutherland am Donnerstag im Alter von 88 Jahren gestorben.

Sein Sohn fand emotionale Worte für seinen Vater: «Schweren Herzens teile ich Ihnen mit, dass mein Vater, Donald Sutherland, verstorben ist. Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. Er hat sich nie von einer Rolle einschüchtern lassen, egal ob gut, schlecht oder hässlich. Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und mehr kann man sich nicht wünschen. Ein gut gelebtes Leben.»

Sutherland wurde vor allem durch sein Mitwirken bei Filmen wie «Das dreckige Dutzend», «M*A*S*H*» oder zuletzt «Die Tribute von Panem» bekannt. Der Kanadier erhielt während seiner langjährigen Karriere eine Vielzahl von Preisen, ein Oscar blieb ihm aber bis zuletzt verwehrt.

Vor sechs Jahren am ZFF

2018 hatte das Zurich Film Festival die Möglichkeit, Donald Sutherland als Gast zu begrüssen – dem Schauspieler wurde der «Lifetime Achievement Award» verliehen, der sein Lebenswerk ehrt. Schon damals war Sutherland körperlich angeschlagen, noch am Morgen seiner Abreise in die Schweiz lag er in Paris im Spital. Interviews für Journalisten gab es an diesem Tag keine, seinen Humor hatte Sutherland bei seiner Dankesrede dennoch nicht verloren: «Ich verdiene diesen Award nicht. Aber ich habe Arthritis. Und das verdiene ich auch nicht.»