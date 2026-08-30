Wie es sich wohl anfühlt, in einem Schloss persönlich mit dem Weltsuperstar zu feiern, von ihm Tequila serviert zu bekommen und mit einer Hermès Birkin Bag nach Hause zu gehen? Toronto-Influencerin Chloe Christian war dabei und erzählt ihre Erfahrungen gegenüber Blick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drake veranstaltet drittes Event «Strong Women, Stronger Drinks» in Toronto

Frauen erhalten Geschenke im Wert von über 1 Mio. Dollar

Birkin-Tasche für 50'000 Franken unter Preisen für exklusive Gewinne

Jaray Fofana Redaktorin People

Luxusautos mit riesigen Schleifen, 50'000 Dollar Cash und Birkin-Bags im Wert von rund 50'000 Franken: Bei Drake (39) gibt es offenbar wenig, das zu teuer ist. Beim Event «Strong Women, Stronger Drinks» in Toronto (Kanada) werden Frauen nicht nur fürstlich beschenkt – sie bekommen den Rapper gleich als persönlichen Barkeeper dazu.

Schon zum dritten Mal lädt Drake ins Schloss Case Loma ein, um starken Frauen etwas zurückzugeben. Er und seine «OVO-Crew», also sein Team rund um sein Musiklabel und Kollektiv, übernehmen kurzerhand selbst den Service, schenken Shots aus und kümmern sich um die Gäste. Gesamtwert der Geschenke: mehr als eine Million Dollar. Eine der Glücklichen ist Influencerin Chloe Christian (27). Sie landet quasi über Nacht auf der Gästeliste – und gewinnt am Ende sogar eine Hermès-Birkin-Handtasche. Mit Blick spricht sie über ihren verrückten Abend.

Plötzlich fällt ihr Name

«Ich hatte am Abend zuvor eine Party in meinem Lieblingsclub organisiert. Drake war an diesem Abend auch da. Eine halbe Stunde, nachdem ich ihn in einer Story markiert hatte, bekam ich eine DM von einem Eventaccount mit der Einladung zum Dinner. Da war meine Antwort natürlich: ‹Logisch!›», so Chloe Christian im Gespräch mit Blick.

Ganz fremd war ihr die Drake-Welt allerdings nicht. «Wenn du eine hübsche Frau bist und in Toronto lebst, ist es nicht ungewöhnlich, dass du mit ihm oder bei ihm zu Hause gefeiert hast.»

1000 Dollar Bargeld beim Check-in

Schon beim Check-in wurde klar, dass Drake tief in die Tasche greifen würde. «Jede Frau hat eine Geschenktüte mit 1000 Dollar Bargeld bekommen und einen Tequila-Shot.» Zehn Frauen erhielten zudem ein Los und haben damit weitere 50'000 Dollar gewonnen. «Ausserdem hat es sechs Frauen gegeben, in deren Unternehmen Drake jeweils 100'000 Dollar investiert», erzählt die Influencerin.

Und dann waren da noch die Autos. In der Einfahrt warteten Luxuskarossen, allesamt mit riesigen Schleifen dekoriert. Die Kanadierin konnte bei der Verlosung allerdings nicht mitmachen, «weil ich keinen Führerschein habe».

«Du hast eine Birkin gewonnen!»

Ihr eigener grosser Moment kam erst später – allerdings hat sie ihn zunächst gar nicht bemerkt. Während Drake auf der Bühne die Gewinnerinnen zog, unterhielt sich die Kanadierin mit ihren Freundinnen. «Ich habe meinen Namen beim ersten Mal überhaupt nicht gehört.» Ihre Freundinnen hätten sie darauf aufmerksam gemacht: «Hey, er hat gerade deinen Namen gesagt, du hast eine Birkin gewonnen!»

Ihre Reaktion: «Hört auf, mich zu verarschen, das ist nicht lustig!» Bis sie Drake selbst hörte, wie er ihren Vor- und Nachnamen immer wieder durchs Mikrofon ruft. «Sagen wir einfach, die Drinks hatten eine gute Wirkung auf mich.»

Eine Birkin 25 aus Krokodilleder kostet übrigens je nach Ausführung auf dem Markt etwa 40'000 bis 60'000 Franken.