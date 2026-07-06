Adele besuchte am Sonntag mit ihrem Sohn das Formel-1-Rennen in Silverstone. Fans waren etwas irritiert, denn auf den ersten Blick erkannten sie die britische Sängerin nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Adele besucht Formel-1-Rennen in Silverstone und zeigt sich überraschend öffentlich

Ihr McLaren-Outfit ehrt Fahrer Norris und zeigt Motorsport-Sympathien

Ferrari-Pilot Leclerc gewinnt turbulentes Rennen am 6. Juli 2026

Fynn Müller People-Redaktor

Überraschungsbesuch in Silverstone: Weltstar Adele (38) zeigte sich am Wochenende beim Grossen Preis von Grossbritannien. Normalerweise hält sich die britische Sängerin aus der Öffentlichkeit fern. «Wow, ich habe sie zuerst nicht wiedererkannt», schreibt eine Nutzerin auf X.

Ihr Outfit war ein klares Statement: Adele trug ein McLaren-T-Shirt zu Ehren von Lando Norris (26), kombiniert mit mehreren Halsketten, darunter eine mit der Gravur «Mummy». Damit machte sie kein Geheimnis daraus, welchem Team ihre Sympathien gelten. Vor dem Rennen traf sie Norris sowie dessen Teamkollegen Oscar Piastri (25) und erhielt einen Einblick hinter die Kulissen des McLaren-Rennstalls.

Sohn Angelo ist Rennsport-Fan

Dass Adele inzwischen ein echter Formel-1-Fan ist, hat einen besonderen Grund. Ihr Sohn Angelo (13), der aus ihrer Ehe mit Unternehmer Simon Konecki (52) stammt, begeistert sich für Kartfahren und Motorsport. Adele habe sich anstecken lassen.

«Wenn dein Kind für etwas brennt, musst du dich darauf einlassen», sagte sie im Gespräch mit McLaren-CEO Zak Brown (54). «Und viel wichtiger, ich glaube, du musst selbst wirklich interessiert sein.» Adele kenne nicht viele Teenager, die wirklich eine Leidenschaft haben. «Also versuche ich, das zu fördern.»

In einem lockeren Small Talk fragte Lando Norris die Sängerin, ob sie noch Freude am Singen habe. Darauf entgegnete sie: «Ich singe nicht mehr oft», stimmte jedoch «Baby One More Time» von Britney Spears (44) an.

Auf der Rennstrecke erlebte sie einen turbulenten Grand Prix, den Ferrari-Pilot Charles Leclerc (28) gewann. George Russell (28) fuhr auf Rang zwei, Dritter wurde Lewis Hamilton (41).