Vor Adeles angekündigter Pause ist die Nachfrage nach Konzertkarten gestiegen. Ticketpreise für ihre Residenz in Las Vegas stiegen auf mehr als 50.000 Euro an.

1/6 Die Sängerin Adele legt nach diesem November vorerst eine längere Pause ein.

Die Ticketpreise für Adeles (36) Konzertresidenz in Las Vegas vom 25. Oktober bis zum 23. November sind in die Höhe geschnellt. Grund dafür war offenbar ihre Ankündigung, nach den Shows eine «unglaublich lange» Pause einzulegen. Die Karten erreichten auf der Reselling-Plattform «Viagogo» Rekordwerte von bis zu 52'636 Euro.

Diesen Preis verlangten Verkäufer für Tickets in dem Block direkt vor der Bühne in der dritten Reihe. Andere Ticketbesitzer boten ihre Plätze in hinteren Reihen derselben Zone je nach Show für Preise ab 2'802 Euro an. Der Durchschnittspreis liegt jedoch höher. Die günstigsten Tickets für ein Konzert der britischen Musikerin stehen aktuell ab 1'429 Euro zum Verkauf.

Zwei Shows sind fast ausverkauft

Besonders begehrt sind die Karten für den Auftritt der Sängerin am 15. November sowie am 23. November, dem letzten Konzert. Diese Termine markierte «Viagogo» als fast ausverkauft. Tickets für die Abschluss-Show sind ab 1'950 Euro zu haben.

«Billboard» zufolge lag der Preis für ein normales Ticket für das Event zuvor bei 400 US-Dollar, was etwa 360,82 Euro entspricht. VIP-Pässe seien ursprünglich für 1000 US-Dollar, umgerechnet 902 Euro, verkauft worden.

Grosse Ankündigung bei abschliessendem München-Konzert

Adeles zehn Konzerte im Colosseum im Caesars Palace werden vorübergehend ihre letzten sein. Nach den Shows nehme sie sich eine längere Auszeit, wie sie bei ihrem letzten Auftritt in München bekanntgab. Sie werde ihre Fans «für eine unglaublich lange Zeit nicht mehr sehen», sagte die Sängerin laut Social-Media-Clips.

Die Musikerin habe sich über ihre Auftritte in den vergangenen drei Jahren gefreut, wolle sich nun jedoch ihrem Leben widmen. Dieses habe sie sich in den letzten sieben Jahre erarbeitet, wie sie erzählt haben soll. Ihre Zeit auf Tournee soll Adele als «unglaublich» beschrieben haben, dennoch benötige sie eine Pause. Wie in Las Vegas trat sie auch in der bayerischen Landeshauptstadt an zehn Abenden auf.

