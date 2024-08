1/16 Adele steht im August zehn Mal in einer für sie temporär aufgebauten Arena in München auf der Bühne.

Michel Imhof Teamlead People

Seit vergangener Woche begeistert Adele (36) in München (D) bei ihren zehn Konzerten in der temporär aufgebauten XXL-Arena in München die Massen. 74'000 Menschen finden in der temporären Konstruktion Platz. Und massgebend daran beteiligt war auch die Schweizer Firma Nüssli.

«Ich bin mächtig stolz. Dass eine kleine Schweizer Bude einen der grössten Show-Events der Welt mitstemmt, ist nicht selbstverständlich», sagt Andy Böckli (57), CEO der Nüssli-Gruppe, gegenüber Blick.

250 LKW-Ladungen für die Tribünen bei Adele

Ein grosser Teil der Mega-Veranstaltungsstätte stammt von der Schweizer Nüssli-Gruppe. 250 LKW-Ladungen wurden vom Sitz der deutschen Niederlassung bei Nürnberg nach München gebracht, um das Material anzuliefern. Darunter befanden sich die acht Tribünen mit Sitzplätzen für 42'000 Zuschauer und sieben Fussballfelder. Zwischen 100 und 120 Menschen waren beim Aufbau für Nüssli im Einsatz, 5000 Tonnen Material wurden verbaut, 100'000 Schrauben eingesetzt. Auch für die Flachbestuhlung für 25'000 Menschen auf einem Podest mit 18'000 Quadratmeter Fläche war die Schweizer Firma verantwortlich.

Vor Ort ist alles in schlichtem Schwarz und Anthrazit gehalten. Dies war ein Wunsch des Teams von Adele. «Die Schwierigkeit war, dass es ein qualitativ sehr hochstehendes Projekt ist. Es ist extrem aufs Design geschaut worden, wir haben spezielle Sitze eingesetzt. Normalerweise findet man den Qualitätsstandard, den wir bei Adele haben, nur in Indoorarenen», so Böckli.

Auch an den Olympischen Spielen in Paris involviert

Die Nüssli-Gruppe mit Sitz in Hüttwilen TG ist weltweit auf Veranstaltungs- und Ausstellungsbau spezialisiert. Rund 500 Mitarbeiter werden an 22 Standorten auf der ganzen Welt beschäftigt. So ist Nüssli aktuell bei den Olympischen Spielen in Paris auch für fünf Wettkampfstätten, darunter die Beachvolleyball-Arena vor dem Eiffelturm, verantwortlich. «Vom Volumen her ist der Auftrag bei Adele etwa vergleichbar mit unseren Tribünen, die wir an den Formel-1-Wettkämpfen in Las Vegas aufstellen», so Böckli.

Wichtig für das Team von Adele war auch die Nachhaltigkeit beim temporären Bau. So soll das Material vor Ort an anderen Orten wieder eingesetzt werden. «Das ist tatsächlich so», versichert Böckli. «Teile der Adele-Tribünen werden beispielsweise am Skiweltcup in Adelboden wiederverwendet. Später folgen dann Festivals, andere Sportanlässe, das Basel Tattoo und die Formel 1.» Auch nicht auszuschliessen sei, dass Teile der Adele-Arena am Eidgenössischen Schwing- und Älpler-Fest im Glarnerland Ende August 2025 zum Einsatz kommen.