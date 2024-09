München-Konzerte bescheren Adele einen Mega-Geldregen

Nach zehn Konzerten in München und einer Mega-Gage von 50 Millionen Euro verabschiedet sich Adele in eine Pause. Die Stadt München und der Veranstalter Live Nation profitierten ebenfalls enorm von den Auftritten.

Ab 2. August trat Adele (36) für zehn Konzerte in München (D) auf. Dafür wurde auf dem Münchner Messegelände eigens eine XXL-Arena gebaut, die knapp 80'000 Menschen Platz bot. Am 31. August, passend zum Monatsende, spielte Adele ihr letztes Konzert: «Ihr werdet mich jetzt eine ganze Weile nicht sehen, ich mache eine Pause und werde erst mal nicht mehr auftreten», verkündete die Sängerin zum Abschied. Das Gelände, das sie hinterlässt, soll nun innerhalb von zehn Tagen wieder abgebaut werden. Neben der Mega-Bühnenlandschaft umfasst das auch die Chilbi «Adele World», die rund um das Stadion errichtet wurde.

Um Geld muss sich Adele während ihrer Auszeit keine Sorge machen: Für ihre Auftritte hat sie einen wahren Geld-Regen erhalten – laut der «Bild» ganze 50 Millionen Euro!

Gewinn und Ausgaben in Millionen-Höhe

Neben Adeles Gage wurde aber noch viel mehr Geld ausgegeben und eingenommen. So soll der Konzertveranstalter Live Nation laut der «Bild» rund 150 Millionen Euro in den Vergnügungspark investiert haben. Dafür beliefen sich gemäss Branchenkreisen die Einnahmen allein durch die Eintrittskarten auf etwa 160 Millionen Euro. Hinzu kommen noch Umsätze aus Gastronomie und Einzelhandel.

Auch die Stadt München profitierte von den Konzerten. Manfred Gössl, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, schätzt den lokalen Gewinn gegenüber der Deutschen Presse-Agentur auf mehrere Hundert Millionen Euro.

Vor der Pause noch mal nach Las Vegas

Bevor es für Adele endgültig in die wohlverdiente Pause geht, stehen im Oktober noch zehn weitere Auftritte in Las Vegas an. Im Moment soll sie einen Zwischenstopp zu Hause in London einlegen, wo sie am 2. September ihr Kind zur Schule bringen möchte, wie sie bei ihrem letzten Münchner Konzert verriet.