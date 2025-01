1/5 Tim Toupet kann sich freuen: seine erste Million hatte er bereits vor seiner Musikkarriere auf der Seite. Foto: IMAGO/BOBO

Auf einen Blick Tim Toupet legt Finanzen offen: Könnte ab morgen nichts mehr machen

Erfolgreicher Friseur und Ballermann-Star mit eigenen Salons und Hits

Monatliche Fixkosten von 12'000 Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Er gehört zu den bekanntesten Ballermann-Stars, tritt seit 20 Jahren im Bierkönig und Konsorten auf: Tim Toupet (53). Der gelernte Friseur legt in der SAT.1-Sendung «Über Geld spricht man doch» seine Finanzen offen und erklärt dabei: «Ich müsste ab morgen nix mehr machen». Doch er will. «Ich lebe auf Mallorca, ich habe in Deutschland ein Haus, ich habe ein Boot, ich habe Freunde. Ich mache das, was mir Spass macht. Und hin und wieder fahre ich zu einem Job.»

Seine finanzielle Unabhängigkeit hat er «hart erarbeitet, ich habe auf viel Freizeit verzichtet». Die vielen Nullen auf seinem Konto verdankt er allerdings nicht nur seinen Liedern wie «Ich bin ein Döner», «Das Fliegerlied» oder «Bieraktivist», sondern auch seinem in den 90er-Jahren erlernten Beruf: Friseur. 1995 schloss er seine Meisterprüfung ab, ein Jahr später eröffnete er bereits seinen ersten Salon, zwei weitere sollten folgen. Die Läden waren ein grosser Erfolg, wie diese in der Sendung getätigte Aussage aufzeigt: «Ich hatte schon die erste Million, bevor ich mit Musik angefangen habe».

«Nicht geizig, aber sparsam»

Für seine Salons sang Tim Bibelhausen, wie Tim Toupet mit bürgerlichem Namen heisst, den Werbesong «Du hast die Haare schön» ein, der bei seinem Kunden und Kollegen Jürgen Milski (61) derart auf Begeisterung stiess, dass er ihm zu einer professionellen Produktion des Titels verhalf. Seither ging die Musikkarriere vom «singenden Friseur» steil bergauf, was sich dementsprechend in seinen Finanzen zeigt.

In der Sendung «Über Geld spricht man doch» steht Toupet, der zwei Söhne hat, im Drehmonat ein Budget von 22'675 Euro zur Verfügung. 12'000 davon zieht er für die Fixkosten – unter anderem Kredite für zwei Mehrfamilienhäuser – direkt wieder ab, womit ihm für den restlichen Monat noch gut 10'000 Euro übrigbleiben.

Diese werden von Toupet, der sich als «nicht geizig, aber sparsam» bezeichnet, jedoch nicht unnötig auf den Kopf gehauen. Denn trotz einer 160-Quadratmeter-Villa mit Pool in der Nähe von Köln und 430'000 Euro Segelyacht auf Mallorca, hat der Sänger noch immer Träume, auf die er sparen will: Ein Wohnmobil soll es sein.

Am Ende des Vergleichmonats sind von den ursprünglichen 22'675 Euro noch 2800 Euro auf dem Konto, die er nun seinem Traum auf vier Rändern beisteuern kann. Von solchen Zahlen kann Ex-Dschungelcamperin Hanka Rackwitz (55) nur träumen. Auch sie legt in der Sendung ihre Finanzen offen. Demnach stehen ihr zu Beginn des Monats keine 1600 Euro zur Verfügung.