An den Golden Globes am 5. Januar begeisterte Nikki Glaser alle mit ihrer humorvollen Moderation. Es war das erste Mal, dass die Comedienne die Award-Show moderierte. Jetzt verriet sie, wie hoch ihre Gage für diesen Auftritt ausfiel.

So viel verdiente Nikki Glaser an den Golden Globes

So viel verdiente Nikki Glaser an den Golden Globes

1/7 Nikki Glaser moderierte am 5. Januar die Golden Globes. Foto: Penske Media via Getty Images

Auf einen Blick Nikki Glaser moderierte Golden Globes und erhielt 400'000 Dollar Gage

Ihre Moderation wurde gelobt, CBS-Vertrag könnte weitere Auftritte ermöglichen

Vorgänger Jerrod Carmichael erhielt 100'000 Dollar mehr für seine Moderation Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Nikki Glaser (40) durfte am 5. Januar zum ersten Mal die Golden Globes moderieren. Beim Publikum sorgte sie mit ihren frechen Sprüchen und ihrer natürlichen Art für Begeisterung. Und der Sender CBS liess sich die Moderation von Glaser einiges kosten.

Wie sie in der «Howard Stern Show» verriet, erhielt sie für diesen Abend 400'000 Dollar. Ein nicht verachtenswerter Lohn für diesen Moderationsjob. Natürlich nahm Glaser das Geld dankend an, betont aber: «Es ging für mich nicht ums Geld – ich hätte es im ersten Jahr auch kostenlos gemacht. Es war eine unglaubliche Plattform.»

Vergleichsweise niedrige Gage

Zum Vergleich: Ihr Vorgänger aus dem Jahr 2023, Jerrod Carmichael (37), erhielt für seine Moderation der Golden Globes vor zwei Jahren 500'000 Dollar – also 100'000 Dollar mehr als Glaser in diesem Jahr.

Die Comedienne stört diese Tatsache nicht, aber sie betont, dass bei einer erneuten Moderation der Golden Globes eine «signifikante» Lohnerhöhung drin liegen müsste. Und so unrealistisch dürfte es nicht sein, dass man Nikki Glaser erneut auf der Bühne der Award-Show sieht. Ihre Moderation erhielt in den Medien viel Lob. Ausserdem hat die in St. Louis geborene Glaser mit CBS einen Drei-Jahres-Vertrag. Vielleicht steht sie daher schon nächstes Jahr wieder in Hollywood bei den Golden Globes.

Im Vergleich zu anderen Moderatorinnen und Moderatoren hat Nikki Glaser aber wohl den Kürzeren gezogen. Von vielen vergangenen Hosts ist nicht bekannt, wie viel ihnen CBS für den Job zahlte. Bei Tina Fey und Amy Poehler sollen es Gerüchten zufolge jeweils vier Millionen US-Dollar gewesen sein. Ein Sprecher der beiden Schauspielerinnen dementierte diese Aussage allerdings und betonte, dass die Gage für den Abend bei Weitem nicht so hoch gewesen sei. Um welche Summe es sich tatsächlich handelt, wollte man allerdings trotzdem nicht verraten. Und auch Comedian Ricky Gervais hielt sich bedeckt und verriet lediglich, dass er «gut bezahlt» wurde.