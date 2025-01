1/11 Am Sonntag, dem 5. Januar, werden in Los Angeles die Golden Globes verliehen. Foto: keystone-sda.ch

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Diese eigentlich eher unscheinbare, braune Tasche hat es in sich. Sie enthält Geschenke und Gutscheine in Wert von 1 Million Dollar, die die Gewinner und Promi-Präsentatoren der 82. Golden Globes am Sonntag erhalten werden. Von sündhaft teuren Weinen über Luxus-Reisen bis hin zu einem Facelifting, die «luxuriöseste Präsenttasche der Welt» enthält alles, was das Herz der Stars begehrt.

Zu den teuersten Highlights für die A-Lister gehört eine Reise auf die Turks- und Caicosinseln. In der Grace Bay erwartet sie eine Strandvilla für bis zu neun Gäste, die für drei Nächte normalerweise 507'492 Dollar kosten würde, was 462'000 Franken entspricht. Alternativ können die Stars zu einer Weinprobe mit Dinner ins französische Bordeaux fliegen – die Herren in einem massgeschneiderten «Made in Italy»-Anzug von NB44 für 11'400 Dollar (10'400 Franken). Auf dem Weingut «Liber Pater» kann man sündhaft teure, super-seltene Weine kosten – weshalb die Reise einen Wert von 272'000 Dollar hat, was umgerechnet fast einer Viertelmillion Franken entspricht. Dazu gibt es dann ein Trio von Weinen der Abfülljahre 2015, 2018 und 2019 im Wert von 34'800 Dollar (gut 32'000 Franken) mit nach Hause.

Auch das gute Aussehen kommt nicht zu kurz. Die Gewinner und Präsentatoren können sich mit dem «Pure Gold Concentrate»-Serum (935 Dollar, resp. 850 Franken) die Haut verjüngen, oder dazu die Hilfe des Beverly-Hills-Schönheitschirurgen Dr. Simon Ourian in Anspruch nehmen. Dieser führt ein Stammzellen-Facelift (Wert: 40.000 Dollar, respektive 36'400 Franken) bei ihnen durch. Wer dazu auch noch fit werden will, der kann mit 24 Freundinnen und Freunden ein auf Tanz fokussiertes Work-out und Wellness-Programm von Forward_Space belegen, für das normalerweise 15'000 Dollar, was gut 14'000 Franken entspricht, fällig wären.

Hier die weiteren Inhalte der Golden-Globes-Goodie-Bag:

Reisen

Ein Privatflug von ACX Access und Helsinki Citycopter mit Aufenthalt in Finnland, um die Nordlichter zu sehen (48'000 Dollar, respektive 44'000 Franken)

Fünftägige Charter-Reise mit der Celestia Phinisi Yacht durch das Coral Triangle in Indonesien (60'000 Dollar, respektive 55'000 Franken)

Fünf Nächte Joali-Being-Wellness-Erlebnis auf den Malediven (33'800 Dollar, respektive 30'800 Franken)

Eine Übernachtung in der Suite des L’Ermitage Beverly Hills Hotels (1500 Dollar, respektive 1400 Franken)

Drei Nächte im Mandapa Ritz-Carlton Reserve im Dschungel von Bali (5800 Dollar, respektive 5300 Franken)

Karibikflug und drei Übernachtungen in einer Villa des Round Hill Hotels (35'000 Dollar, respektive 32'000 Franken)

Fünf Nächte im The Ritz-Carlton Grand Cayman Hotel (55'000 Dollar, respektive 50'000 Franken)

Whisky-Probe im australischen Tasmanien mit zweitägiger Übernachtung im The Tasman Hotel Hobart (4935 Dollar, respektive 4490 Franken)

Beauty und Wellness

Beau Domaine Fluid Cream (209 Dollar, respektive 190 Franken)

Coyuchi Satin- oder Leinen-Bettwäsche (1392 Dollar, respektive 1270 Franken)

CurrentBody LED Licht-Therapie Gesichtsmaske (469 Dollar, respektive 430 Franken)

Exponent Vitamin C Serum und COQ10 (98 Dollar, respektive 90 Franken)

Femmue Hautpflege-Mittel (290 Dollar, respektive 265 Franken)

NordicTrack Laufband (15'000 Dollar, respektive 13'700 Franken)

Perfume von LA Collection (615 Dollar, respektive 560 Franken)

The Maybourne Beverly Hills Oxygen Facial (1400 Dollar, respektive 1280 Franken)

Weine, Spirituosen und Zigarren