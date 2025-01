1/6 Immobilienmaklerin Hanka Rackwitz war 2017 Teilnehmerin im Dschungelcamp. Foto: RTL

Auf einen Blick Hanka Rackwitz verdiente viel im Dschungelcamp, hat aber wenig übrig

Ihre Angststörungen machen ihr immer wieder einen Strich durch die Rechnung

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Am 24. Januar 2025 zieht wieder eine Horde Stars in den australischen Dschungel, um in der TV-Show «Ich bin ein Star, holt mich hier raus!» an Innereien zu knabbern, Mutproben zu bestehen und sich mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern blendend zu verstehen oder zu zoffen. Warum man das tut, ist schnell erklärt: RTL zahlt fürstliche Gagen für die Grenzerfahrung und für das Herunterlassen der Hose vor grossem Publikum. Dieses Jahr bekommen Dschungel-Stars – je nach Bekanntheitsgrad – zwischen 30'000 und 300'000 Euro für die Teilnahme.

Auch Immobilienmaklerin Hanka Rackwitz (55) trieb das Geld erst ins «Big Brother»-Haus und dann in den Dschungel, wo sie 2017 Teilnehmerin war und schlussendlich den zweiten Platz belegte. Eine fünfstellige Summe habe sie damals bekommen, verrät sie in der Sendung «Über Geld spricht man doch!». 2024 nahm sie noch einmal teil und liess sich in «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden» 100'000 Euro auszahlen. Viel Geld, von dem nicht mehr viel übrig ist.

Happy mit einem Teller Pasta mit Ketchup

«Ich hatte schon mal viel und dann machst du die Finger auf und …», erklärt der Hanka Rackwitz in der Sat.1-Doku und lässt symbolisch das Geld wie Sand durch ihre Finger rieseln. «Dann ist das alles immer wieder weg», stellt sie konsterniert fest. Zwar verdient sie an den Verkäufen ihres Buches «Ich tick’ nicht richtig» einen anständigen Batzen, doch wegen ihrer Angst- und Zwangsstörungen muss sie immer wieder Lesereisen absagen oder abbrechen, was ein Loch in die Kasse reisse.

Ihr Budget erklärt Rackwitz so: «Ich beginne den Monat mit 1250 Euro, die ich aus den Rücklagen aus dem Dschungelcamp nehme, dann kommen noch 300 Euro aus Buchverkäufen dazu. Nach Abzug von Miete und Fixkosten bleiben mir noch 675 Euro pro Monat zum Leben.» Genug, um irgendwie über die Runden zu kommen, aber nicht genug, um ihren Traum von einem Foodtruck zu verwirklichen oder auf grosse Reise zu gehen. «Dafür braucht man halt Geld» stellt sie nüchtern fest.

Unterkriegen lässt sich Rackwitz von der klammen Kasse aber nicht und sieht ihre Lebenssituation positiv. «Ich habe keine Kinder und lebe alleine. Und mich macht eine Packung Nudeln mit Ketchup happy.»