DE
FR
Abonnieren
«Es funktioniert noch alles»
0:16
Boris Becker übers Vaterwerden:«Es funktioniert noch alles»

«Ausgerechnet am Todestag meiner Mutter»
So emotional waren Boris Beckers erste Stunden mit seiner Tochter

Tennis-Legende Boris Becker erlebt emotionale 48 Stunden: Seine Tochter Zoë Vittoria wird am Todestag seiner Mutter geboren. Ein Tag später feiert er Geburtstag. Becker spricht mit BILD über dieses «kaum zu fassende Schicksal.»
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Am letzten Freitag hiessen Boris Becker und seine Ehefrau Lilian ihre Tochter Zoë willkommen.
Foto: IMAGO/Eventpress

Darum gehts

  • Boris Becker erlebt emotionale Achterbahnfahrt: Tochter geboren, Mutter verstorben
  • Tochter Zoë Vittoria kam am Todestag von Beckers Mutter zur Welt
  • Becker ist nun Vater von fünf Kindern, seine Frau Lilian ist 35
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Tennis-Legende Boris Becker (58) erlebt emotionale eine Achterbahnfahrt. Am 21. November kam Tochter Zoë Vittoria zur Welt. Das freudige Ereignis fällt auf ein Datum von besonderer Bedeutung für die Familie.

Mehr zu Boris Becker
Ohne Knast wäre Becker Sinners neuer Coach geworden
Italiener ist neue Nummer eins
Ohne Knast wäre Becker Sinners neuer Coach geworden
Boris Becker fürchtete sich vorm Duschen im Gefängnis
«Meine grösste Angst»
Boris Becker fürchtete sich vorm Duschen im Gefängnis
Boris Becker geniesst die Zeit mit seinen Söhnen
Die sind ganz schön gross
Boris Becker geniesst die Zeit mit seinen Söhnen
Zieht Boris Becker bald wieder in die Schweiz?
Mit Video
Blick trifft Tennis-Legende
Becker (57) bald zum 5. Mal Vater: «Es funktioniert noch alles»

Genau ein Jahr zuvor verstarb Beckers Mutter Elvira im Alter von 89 Jahren. Die enge Beziehung zwischen Mutter und Sohn war bekannt, und auch Beckers Ehefrau Lilian (35) hatte ein gutes Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter. Das Zusammentreffen von Geburt und Todestag sorgt bei der Tennis-Legende für gemischte Gefühle.

«Kaum zu fassendes Schicksal»

«Das waren verrückte 48 Stunden», äusserte sich Becker gegenüber der «Bild». «Zuerst die Geburt unserer Tochter am Freitagvormittag, dann mein Geburtstag. Dass Zoë ausgerechnet am Todestag meiner Mutter zur Welt kam, ist ein kaum zu fassendes Schicksal.»

Der Name des Neugeborenen hätten Becker und seine Frau mit Bedacht gewählt. «Zoë entstammt der griechischen Mythologie und steht für Leben. Vittoria ist die weibliche Form von Victor, dem Vornamen von Lilians Vater», erklärte der 58-jährige Ex-Tennisprofi.

Für Becker, der bereits Vater von vier Kindern ist, beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. «Das Leben schreibt gerade ein unglaubliches Drehbuch für uns. Wir sind wirklich sehr glücklich», schwärmt er weiter.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen