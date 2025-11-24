Tennis-Legende Boris Becker erlebt emotionale 48 Stunden: Seine Tochter Zoë Vittoria wird am Todestag seiner Mutter geboren. Ein Tag später feiert er Geburtstag. Becker spricht mit BILD über dieses «kaum zu fassende Schicksal.»

So emotional waren Boris Beckers erste Stunden mit seiner Tochter

So emotional waren Boris Beckers erste Stunden mit seiner Tochter

1/5 Am letzten Freitag hiessen Boris Becker und seine Ehefrau Lilian ihre Tochter Zoë willkommen. Foto: IMAGO/Eventpress

Darum gehts Boris Becker erlebt emotionale Achterbahnfahrt: Tochter geboren, Mutter verstorben

Tochter Zoë Vittoria kam am Todestag von Beckers Mutter zur Welt

Becker ist nun Vater von fünf Kindern, seine Frau Lilian ist 35 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Tennis-Legende Boris Becker (58) erlebt emotionale eine Achterbahnfahrt. Am 21. November kam Tochter Zoë Vittoria zur Welt. Das freudige Ereignis fällt auf ein Datum von besonderer Bedeutung für die Familie.

Genau ein Jahr zuvor verstarb Beckers Mutter Elvira im Alter von 89 Jahren. Die enge Beziehung zwischen Mutter und Sohn war bekannt, und auch Beckers Ehefrau Lilian (35) hatte ein gutes Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter. Das Zusammentreffen von Geburt und Todestag sorgt bei der Tennis-Legende für gemischte Gefühle.

«Kaum zu fassendes Schicksal»

«Das waren verrückte 48 Stunden», äusserte sich Becker gegenüber der «Bild». «Zuerst die Geburt unserer Tochter am Freitagvormittag, dann mein Geburtstag. Dass Zoë ausgerechnet am Todestag meiner Mutter zur Welt kam, ist ein kaum zu fassendes Schicksal.»

Der Name des Neugeborenen hätten Becker und seine Frau mit Bedacht gewählt. «Zoë entstammt der griechischen Mythologie und steht für Leben. Vittoria ist die weibliche Form von Victor, dem Vornamen von Lilians Vater», erklärte der 58-jährige Ex-Tennisprofi.

Für Becker, der bereits Vater von vier Kindern ist, beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. «Das Leben schreibt gerade ein unglaubliches Drehbuch für uns. Wir sind wirklich sehr glücklich», schwärmt er weiter.