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Michael Naseband schwärmt von der Street Parade
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«Ich bin begeistert»:Michael Naseband schwärmt von der Street Parade

«Aus Rot wird Rotbraun»
TV-Star Michael Naseband reagiert auf Sonnenbrand-Sorge

Der «K11»-Kommissar Michael Naseband feierte am Wochenende ausgelassen an der Street Parade in Zürich. Doch nicht nur sein Enthusiasmus für die grösste Technoparty der Welt sorgte für Gesprächsstoff – sondern vor allem sein stark geröteter Kopf.
Publiziert: 16:32 Uhr
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Aktualisiert: 21:29 Uhr
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TV-Star Michael Naseband genoss letztes Wochenende die Zürcher Street Parade. Seinen Fans fiel aber vor allem ...
Foto: Instagram/nasebandmichael

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • TV-Star Michael Naseband (61) erlitt Sonnenbrand an der Street Parade in Zürich
  • Fans sorgten sich wegen seiner knallroten Kopfhaut auf Instagram
  • Naseband will Zürich 2027 wieder besuchen – mit besserer Sonnencreme
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Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Wer am vergangenen Samstag an der Street Parade feierte, der kam nicht nur beim Tanzen ins Schwitzen, sondern war auch der prallen Sonne ausgesetzt. Das musste auch Michael Naseband (61) feststellen. Der deutsche TV-Star teilte auf Instagram ein Video, in dem er sichtlich begeistert von der Stimmung am Zürisee schwärmt. Doch die Fans hatten nur Augen für seine Kopfhaut: Diese leuchtete in einem satten Rotton, der viele Follower zu besorgten Kommentaren animierte.

Entwarnung vom Kommissar

Nun meldet sich der Schauspieler persönlich bei Blick zu Wort und nimmt seinen Fans die Sorge. «Vielen Dank der Nachfrage. Mir geht es gut», lässt Naseband verlauten. Den Sonnenbrand nimmt er mit Humor: «Bei so vielen Eindrücken hab ich leider vergessen, ausreichend Sonnenschutz aufzutragen. Aber alles nicht so schlimm – aus dem Rot ist jetzt Rotbraun geworden», gibt er Entwarnung.

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Über die Anteilnahme seiner Community habe er sich dennoch gefreut, auch wenn sie nicht nötig gewesen sei. «Ich fühle mich hier sehr wohl in Zürich und bin ganz begeistert von der Stadt», betont der Fernseh-Kommissar.

Liebe auf den ersten Blick – dank Bekanntschaft

Dass Naseband überhaupt in der Limmatstadt gelandet ist, hat einen besonderen Grund: «Vor ein paar Jahren habe ich auf Ibiza Alf kennengelernt. Er ist Schweizer und wohnt direkt am See hier in Zürich. Er hatte mich schon öfter eingeladen, aber jetzt hat es endlich mal geklappt.»

Der Sound, die ausgelassene Stimmung und die Menschen – das alles habe ihn regelrecht «geflasht». Der Besuch hat bleibenden Eindruck hinterlassen: «Nächstes Jahr versuche ich auf jeden Fall wiederzukommen in diese schöne Stadt am See», verspricht der TV-Star. «Dann allerdings mit stärkerer Sonnencreme!»

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