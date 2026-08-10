Eigentlich wollte Sat.1-Star Michael Naseband auf Instagram nur seine Freude über die Street Parade zum Ausdruck bringen – den Fans fällt aber vor allem sein Sonnenbrand auf, sie machen sich Sorgen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michael Naseband geniesst Street Parade in Zürich mit Sonnenbrand im Gesicht

Fans sorgen sich um seinen roten Kopf und machen Witze darüber

Naseband teilt Video von Party, über 100'000 Besucher feierten am Zürisee

Silja Anders Redaktorin People

Gute Laune, laute Musik und pralle Sonne – was hätten sich die Besucherinnen und Besucher der Street Parade am vergangenen Samstag mehr wünschen können? Einen Hut oder Sonnencreme vielleicht, zumindest, wenn man sich den Kopf von Schauspieler Michael Naseband (61) anschaut.

Der deutsche TV-Star der Serie «K11» mischte sich in Zürich unter das feierwütige Volk und schwärmt am Tag danach von der riesigen Party am See. Diese hat allerdings ihre Spuren bei Naseband hinterlassen. Auf Instagram teilt der Schauspieler ein Video mit seinen Fans, in dem er von der Street Parade schwärmt. Dabei fällt vor allem eines auf: sein hochroter Kopf, gezeichnet vom Sonnenbrand.

Er schwärmt von Zürich, die Fans sind in Sorge

Während Michael Naseband aus dem Schwärmen nicht mehr herauskommt – «Ich bin echt begeistert von Zürich» –, machen sich seine Fans derweil in den Kommentaren Sorgen um das Haupt des Hauptkommissars aus der beliebten Polizeiserie.

«Michael, du solltest dich eincremen, du bist knallrot im Gesicht. Nicht, dass du einen Sonnenbrand bekommst», schreibt ein besorgter Fan unter das Instagram-Video von Naseband. Andere geben dem Schauspieler den gut gemeinten Rat, «mal die Sonne» zu meiden, oder weisen darauf hin, dass Nasebands Haut «nicht gut» aussehe.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Viele Fans nehmen Nasebands roten Kopf auch als Anlass für einen kleinen Witz auf Kosten des Schauspielers. «Bruce Willis aus Deutschland. Platte eincremen. Ist wichtig», scherzt ein User, während ein weiterer Nasebands Ähnlichkeit mit einem Krebs hervorhebt.

Den Sonnenbrand strahlt Michael Naseband einfach weg und freut sich mit einem Gläschen Weisswein in der Hand auf eine anstehende Bootstour auf dem Zürisee. Ob sich der Schauspieler von der Street Parade erholt hat, wie es seinem Kopf geht und ob er plant, nächstes Jahr wieder zur Street Parade nach Zürich zu kommen, ist nicht bekannt. Eine Anfrage von Blick an Naseband blieb bislang unbeantwortet.