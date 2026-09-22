Nach 30 Jahren verabschiedet sich Klaus J. Behrendt 2027 aus dem «Tatort». Seine Rolle als Kult-Kommissar Max Ballauf gibt er nach 100 Folgen aus persönlichen Gründen auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Klaus J. Behrendt (66) beendet 2027 nach 100 Folgen seine «Tatort»-Karriere

Seit 1997 prägte er als Max Ballauf die Kölner Krimireihe

Dreharbeiten zur Abschiedsfolge starten 2026, Ausstrahlung Herbst 2027

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Nach 30 Jahren und 100 Episoden verabschiedet sich Klaus J. Behrendt (66) von seiner Kultrolle als Hauptkommissar Max Ballauf im «Tatort». Wie der WDR bekannt gibt, wird der Schauspieler im Herbst 2027 letztmals in der beliebten Krimireihe zu sehen sein. Der Entscheid, am 30-jährigen Jubiläum seiner Rolle einen Schlussstrich zu ziehen, sei ihm nicht leichtgefallen, so Behrendt. Aber: «Mein Ziel waren immer 100 Folgen.»

Ballauf prägte die «Tatort»-Landschaft wie kaum ein anderer Ermittler. Seit 1997 löste Behrendt an der Seite von Dietmar Bär (65) alias Freddy Schenk in Köln knifflige Kriminalfälle. Bereits davor war er als Kommissaranwärter in acht Düsseldorfer «Tatort»-Episoden zu sehen. «Die Rolle Max Ballauf hat mich fast die Hälfte meines Lebens begleitet», erklärte der Schauspieler. Doch nach fünf Jahrzehnten im Berufsleben wünscht sich der 63-Jährige künftig mehr Zeit für sich und seine Familie.

Letzte Folge im Herbst 2027

Sein langjähriger Kollege Bär bleibt der Kölner Krimireihe erhalten. «Seine Entscheidung, nach Folge 100 auszusteigen und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, habe ich natürlich schweren Herzens zu akzeptieren. Ich und unser Kölner Team haben noch Lust, weiterzumachen. Also: Let’s go!», so Bär. Auch WDR-Intendantin Katrin Vernau würdigte Behrendts Engagement und lobte dessen authentische Darstellung.

Die letzte gemeinsame Episode des Ermittler-Duos Ballauf und Schenk wird im Herbst 2027 ausgestrahlt. Die Dreharbeiten zur Jubiläumsfolge sollen noch in diesem Jahr beginnen. Für die Fans heisst es also: Abschied nehmen von einer TV-Ikone, die über Jahrzehnte hinweg für Spannung und Hühnerhaut gesorgt hat.