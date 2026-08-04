Deutscher TV-Star Jenny Elvers ist pleite

Jenny Elvers nimmt gerade an der Realityshow «Villa der Versuchung» teil. Gleich zu Beginn der Sendung gesteht sie, nur des Geldes wegen mitzumachen. «Ich bin broke», sagt die Deutsche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jenny Elvers (54) kämpft in «Villa der Versuchung» um 233'000 Franken

Nach 1,5 Tagen haben Promis bereits 60'000 Franken ausgegeben

Ein Ei kostet 300 Euro, Poolnutzung 2800 Franken pro Tag

Fynn Müller People-Redaktor

Ihre Karriere begann als Schauspielerin und Moderatorin. Heute ist Jenny Elvers (54) vor allem in deutschen Trash-TV-Sendungen zu Gast. Aktuell sieht man Elvers in der Sat.1-Sendung «Villa der Versuchung». Gleich in der Auftaktfolge tritt sie vor die Kamera und fragt sich selbst: «Worauf lasse ich mich hier ein?»

Die Antwort liefert sie gleich mit: Ihr geht es ums Geld. «Ich bin nicht pleite, ich bin die elegante Form: Ich bin broke», gesteht sie. Ihr Ziel in der Realityshow ist klar: «Ich sollte den Bumms hier gewinnen!» Die ehemalige Schauspielerin deutet vage an, Ärger mit dem Finanzamt zu haben. «Da ist drei Nächte Berghain gar nichts dagegen!»

So funktioniert die Show

14 Promis kämpfen in der Sendung um ein Preisgeld von umgerechnet knapp 233'000 Franken. Mit jeder Versuchung, der sie nicht widerstehen, schrumpft die Summe. Gratis gibt es nur Kartoffeln und Wasser. Für alles andere wird zur Kasse gebeten: Ein Ei kostet 300 Euro, eine Zigarette 150 Euro, eine Flasche Wein 500 Euro. Wer im Doppelbett schlafen oder den Pool nutzen will, zahlt 2800 Franken pro Tag.

Wie ernst es die Kandidaten mit dem Verzicht nehmen, zeigt die erste Abrechnung: Nach nur anderthalb Tagen haben die Promis bereits 60'000 Franken verprasst. Allein für Zigaretten gingen 10'300 Franken drauf, für Kleidung sogar fast 20'000 Franken.

Aus Geldnot zum Reality-Star

Jenny Elvers ist mit ihrem Geständnis nicht allein. Auch Annika Kärsten-Hoenig (41), Ehefrau von Schauspieler Heinz Hoenig (74), macht keinen Hehl aus ihren Motiven: «Ich bin auch hier, um für meine Familie Geld zu verdienen.»

Moderiert wird die «Villa der Versuchung» von Verona Pooth (58). Zu den bekanntesten Kandidaten gehört neben Jenny Elvers der ehemalige deutsche Fussballspieler Thorsten Legat (57).