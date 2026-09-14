Eigentlich wollte sie nur ein schöneres Lächeln und gesündere Zähne. Doch auch vier Jahre nach einem operativen Eingriff leidet Anna Heiser unter dauerhaften Schäden in ihrem Gesicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anna Heiser litt vier Jahre nach Kiefer-OP unter Taubheitsgefühlen im Gesicht

Teile ihrer Unterlippe und ihres Kinns bleiben dauerhaft gefühllos

Bimax-OP mit Ober- und Unterkiefer: Behandlung begann mit 31 Jahren

Sophie Ofer Redaktorin People

Vor vier Jahren entschied Anna Heiser (36), sich am Kiefer operieren zu lassen. Jahrelang hatte die Influencerin unter ungeraden und ungesunden Zähnen gelitten. Die OP sei für sie nötig gewesen, um gesündere Zähne zu haben.

Dass es ein langwieriger und kräftezehrender Eingriff sein würde, wusste Heiser. Dass sie jedoch noch jahrelang unter den schwerwiegenden Folgen der OP leiden würde, hatte die 36-Jährige nicht geahnt. Bis heute sind Teile ihres Gesichts taub, wie Heiser nun auf Instagram offenbart.

«Ich schämte mich für mein Lächeln»

«Es war schwer, Fotos zu finden, die euch meinen Ausgangspunkt zeigen», schreibt Heiser. Zu sehen ist ihr lächelndes Gesicht – vor dem Eingriff. «Denn bevor ich meinen Weg zu gesunden Zähnen und mehr Selbstbewusstsein begann, lächelte ich mit geschlossenen Lippen.» Sie habe sich dafür geschämt, kein «perfektes Lächeln» zu haben.

Die OP wollte sie nicht aus reiner Eitelkeit. Es ging ihr auch um die Gesundheit ihrer Zähne. Diese hätten so eng gestanden, «dass nicht einmal Zahnseide in die Zwischenräume passte. Sie überlappten sich und waren teilweise gedreht.» Sie habe ständig zum Zahnarzt gemusst. Hinzu kamen ein Überbiss und eine verschobene Mittellinie des Unterkiefers.

Mit 31 entschied sie sich für eine langwierige Behandlung. Erst wurden ihre Weisheitszähne entfernt, dann bekam sie eine Zahnspange. Eineinhalb Jahre später folgte dann eine sogenannte Bimax-OP. Dabei werden Ober- und Unterkiefer operativ durchtrennt und in eine neue Position gebracht.

Gesicht bis heute taub

Zehn Wochen konnte Heiser nur noch pürierte Nahrung zu sich nehmen. Ihr Schwager bereitete ihr etwa pürierte Tiefkühlpizza zu.

Bis heute sind Teile von Heisers Gesicht wegen des Eingriffs taub. Das Gefühl in der rechten Seite ihrer Unterlippe und einem Teil ihres Kinns sei auch nach vier Jahren nicht zurückgekehrt. «Was nach drei Jahren nicht zurückkommt, bleibt wahrscheinlich weg», habe ihr der behandelnde Arzt erklärt.

Trotz der Folgen der OP bereut Heiser den Eingriff nicht. Sie ist dankbar für die Freiheit, endlich unbeschwert lachen zu können. Das neu erlangte Selbstbewusstsein sei für sie «unbezahlbar».