Rapper Kanye West, auch bekannt als Ye (49), tauchte am Montag unerwartet an der Art Basel auf. Neben Ehefrau Bianca Censori (31) trug er eine Audemars Piguet Royal Oak, die rund eine Million Franken kostet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kanye West besuchte am Montag die Art Basel in Basel.

Er trug eine Royal Oak Uhr aus Weissgold, Wert etwa 1 Mio. CHF.

Die Uhr wurde zum 49. Geburtstag gekauft, entworfen von Gérald Genta.

Saskia Schär Redaktorin People

Rapper Kanye West (49), der sich mittlerweile Ye nennt, ist am Montag überraschend am exklusiven Preview-Tag der Art Basel in Basel gesichtet worden. Mit dabei hatte er nicht nur Ehefrau Bianca Censori (31), sondern auch ein echtes Schweizer Schmuckstück: eine Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked. Das zeigen von Blick-Fotograf Stefan Bohrer geschossene Bilder.

Die Uhr soll sich Ye gemäss hypebeast.com zu seinem 49. Geburtstag zu Beginn des Monats gekauft haben. Mit einem Wert von um die eine Million Franken war sie allerdings alles andere als ein Schnäppchen. Grund für den Preis sind unter anderem das Gehäuse sowie das Armband, welche beide aus 18-Karat-Weissgold gefertigt und mit Diamanten im Baguette-Schliff besetzt sind. Ein weiterer Preistreiber ist der Name Audemars Piguet an sich.

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Stars lieben die Royal Oak

Die klassische Royal Oak, die für ihre achteckige Lünette mit den sichtbaren Schrauben bekannt ist, wurde 1972 vom Uhrendesigner Gérald Genta (1931–2011) entworfen und zierte seither in den verschiedensten Varianten die Handgelenke zahlreicher Prominenter. Darunter Jay-Z (56), Justin Bieber (32), Cardi B (33), Ryan Reynolds (49) und Bad Bunny (32). Nicht immer liegt der Preis dabei so hoch wie bei der Version von Ye. Günstigere Modelle sind bereits ab einem niedrigen fünfstelligen Bereich erhältlich.

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Die Uhrenmanufaktur setzt immer wieder auf Kooperationen mit prominenten Persönlichkeiten. Gemeinsam mit Rapper Travis Scott (35) brachte das Unternehmen 2023 die Royal Oak Perpetual Calendar «Cactus Jack» auf den Markt. Weitere Kooperationen entstanden unter anderem mit Musiker John Mayer (48), Basketballstar LeBron James (41), Rapper Jay-Z (56), Rennfahrer Michael Schumacher (57) und bereits 1999 mit Arnold Schwarzenegger (78). Dem argentinischen Fussballstar Lionel Messi (39) widmete Audemars Piguet zudem eine limitierte Royal-Oak-Offshore-Sonderedition.

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