Kanye West wollte eigentlich im Juni in Basel auftreten. Doch der FC Basel machte dem Veranstalter einen Strich durch die Rechnung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pläne für Konzert von Kanye West in Basel

Nach antisemitischen Skandalen stellt sich FC Basel gegen einen Auftritt des Amerikaners

2025 veröffentlichte er Song «Heil Hitler», T-Shirts mit Hass-Aufdrucken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michel Imhof Teamlead People

Der von Skandalen geprägte Rapper Kanye West (48) sollte im Sommer in die Schweiz kommen. Nach Absagen in Frankreich und Grossbritannien wa für Ende Juni 2026 einen Auftritt im St. Jakob-Park geplant. Dies, nachdem mehrere Auftritte in anderen europäischen Ländern aufgrund seiner Antisemitischen Aussagen abgesagt wurden. Der FC Basel, der für Konzerte und Events im St. Jakob-Park verantwortlich ist, stellte sich aber gegen einen entsprechenden Auftritt des Amerikaners.

«Grundsätzlich ist der FC Basel 1893 stark daran interessiert, den St. Jakob-Park künftig wieder vermehrt für Konzerte und Events zu nutzen, und wir prüfen entsprechende Anfragen sorgfältig», sagt Sprecherin Louisa Aigner vom FC Basel gegenüber Blick. «In diesem Fall hat der FCB eine Anfrage erhalten und sich damit auseinandergesetzt. Nach eingehender Prüfung haben wir uns jedoch entschieden, das Projekt nicht weiterzuverfolgen, da wir im Einklang mit unseren Werten dem betreffenden Künstler in diesem Rahmen keine Plattform bieten können.»

Treffen zwischen FC Basel, jüdischer Gemeinde und Veranstaltern

Gemäss Informationen von Blick fand am Donnerstagnachmittag in Basel ein treffen zwischen den Veranstaltern, dem FC Basel und der jüdischen Gemeinde statt. Ziel war, offene Fragen zu klären und zu schauen, ob ein Konzert von Kanye West in Basel für alle Parteien vertretbar ist. Am Ende haben sich der FC Basel und die jüdische Gemeinde gegen einen Auftritt des «Flashing Lights»-Interpreten.

Kanye West steht wegen früherer antisemitischer Aussagen immer wieder in der Kritik. Er brachte 2025 ein Lied mit dem Titel «Heil Hitler» heraus und verkaufte T-Shirts mit antisemitischen Aufdrucken und verlor aufgrund seiner Taten verschiedenste Deals mit weltbekannten Marken.

Er selbst entschuldigte sich mehrfach dafür. Erst im Januar veröffentlichte er im «Wall Street Journal» in einer ganzseitigen Anzeige eine Entschuldigung: «Ich bin weder Nazi noch Antisemit», schrieb er. «Ich liebe das jüdische Volk.»

Ye nennt bipolare Störung als Grund für seine Äusserungen

Die Taten hätten mit seiner Bipolaren Störung zu tun. «Einer der schwierigsten Aspekte der bipolaren Störung Typ 1 sind die Momente der Bewusstseinslücke – an viele davon kann ich mich noch immer nicht erinnern –, die zu Fehlentscheidungen und rücksichtslosem Verhalten führten, das sich oft wie eine ausserkörperliche Erfahrung anfühlt», so West. «Ich bereue meine Handlungen in diesem Zustand zutiefst und schäme mich dafür; ich bin entschlossen, Verantwortung zu übernehmen, mich in Behandlung zu begeben und mich grundlegend zu ändern. Das entschuldigt jedoch nicht, was ich getan habe.»

Erst am Mittwoch hat West, der seinen Namen zu Ye ändern liess, einen Auftritt in Marseille (Frankreich) abgesagt. «Nach reiflicher Überlegung und Abwägung habe ich beschlossen, meine Show in Marseille auf unbestimmte Zeit zu verschieben», schrieb er auf der Social-Media-Plattform «X». Damit war er wohl den Behörden zuvorgekommen. Berichten zufolge prüfte das Umfeld des französischen Innenministers Laurent Nuñez (62) alle Möglichkeiten, den Auftritt aufgrund von Wests Antisemitischen Aussagen zu prüfen. Auch der Bürgermeister von Marseille, wo das Konzert im Velodrome stattgefunden hätte, sagte: «Ich weigere mich, dass Marseille eine Vitrine für diejenigen ist, die Hass und hemmungslosen Nazismus fördern», sagte Benoît Payan (48).

Auch ein Auftritt in Grossbritannien wurde zuvor abgesagt. Dies, weil die britische Regierung Kanye West die Einreise ins Land verbietet. «Kanye West hätte niemals zum Wireless Festival eingeladen werden dürfen», schrieb der dortige Premierminister Keir Starmer (62). Gemäss der Webseite des Künstlers sind aktuell Termine in Indien, Istanbul, in der Niederlande, Polen, Italien, Spanien und Portugal geplant.