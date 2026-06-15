Kanye West taucht plötzlich in Basel auf

Kanye West ist aktuell in Basel. Der US-Rapper besuchte am exklusiven VIP-Tag gemeinsam mit Ehefrau Bianca Censori die Art Basel Unlimited. Ob er nur Kunst bestaunte oder bereits Werke kaufte, bleibt ein Geheimnis.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kanye West besucht mit Ehefrau Bianca Censori die Art Basel 2026

Nur VIPs dürfen Montag an der exklusiven Vorschau teilnehmen

Art Basel: Kunstwerke oft für Millionen gehandelt, öffnet Donnerstag für alle

Der erste prominente Gast bei der diesjährigen Art Basel ist eingetroffen: Es ist US-Rapper Kanye West (49), bürgerlich Ye. Der Skandal-Musiker wird am Montag an der Art Basel Unlimited gesichtet. West erscheint gemeinsam mit seiner Ehefrau Bianca Censori (31) am exklusiven Preview-Tag der weltweit wichtigsten Kunstmesse. Blick-Fotograf Stefan Bohrer hält den überraschenden Besuch exklusiv fest.

Für die Öffentlichkeit sind die Tore der Art Basel noch geschlossen. Am Montag erhalten ausschliesslich geladene VIP-Gäste Zugang zu den Hallen. Am Dienstag und Mittwoch stehen die Ausstellungen den Sammlerinnen und Sammlern offen, ehe die Messe ab Donnerstag für das breite Publikum öffnet.

Was Kanye West genau in Basel vorhat, ist unklar. Beobachter rätseln, ob der Musiker lediglich durch die Ausstellung schlendert oder bereits konkrete Kaufabsichten hat. Die Art Basel gilt seit Jahren als Treffpunkt für Superreiche und internationale Kunststars. Kunstkäufe in Millionenhöhe sind dort keine Seltenheit.

Zoff mit Basel wegen Konzert

Der Besuch kommt nur wenige Wochen nach einer anderen Schlagzeile rund um West und Basel. Der Rapper wollte im Sommer im St. Jakob-Park auftreten. Doch daraus wurde nichts. Der FC Basel lehnte eine entsprechende Anfrage ab und stellte sich gegen einen Auftritt des umstrittenen Musikers. Der Klub erklärte damals, man könne Kanye West «im Einklang mit unseren Werten» keine Plattform bieten. Hintergrund sind die zahlreichen Kontroversen und antisemitischen Äusserungen des Amerikaners in den vergangenen Jahren.

Für einen Besuch in Basel hat es nun trotzdem gereicht. Wenn auch nicht auf der Konzertbühne, sondern zwischen millionenschweren Kunstwerken an der Art Basel.