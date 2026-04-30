Leon Shankara ist Lifecoach, Schamane, Kartenleger und Yogalehrer. Auf seine Dienste greifen gerne auch die deutschen Stars zurück – wie beispielsweise Mallorca-Auswanderin Danni Büchner.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schamane Leon Shankara hilft Promis wie Tim Toupet auf Mallorca

Er wurde 2024 durch Reality-Star Kim Virginia einer breiten Öffentlichkeit bekannt

Shankara trennte sich von Virginia nach Streitigkeiten

Saskia Schär Redaktorin People

Ex-Playmate Nina Kristin (44), Ballermann-Star Tim Toupet (54), und Auswanderin Danni Büchner (48) eint nicht nur ihr (zeitweiser) Wohnsitz auf Mallorca, sondern auch ihr spiritueller Berater. Dieser nennt sich Schamane Leon Shankara und treibt den Prominenten sowie Normalbürgern Flüche aus, legt ihnen die Karten und steht ihnen als Lifecoach zur Seite.

Einer breiten Öffentlichkeit wurde er 2024 als guter Freund von Reality-TV-Sternchen Kim Virgina (30) bekannt, als er sie nach Australien begleitete, wo sie sich dem Dschungelabenteuer stellte. Es sei aber nicht sie gewesen, die ihn gross gemacht habe, stellt er im RTL-Podcast «Sendezeit» klar: «Ich war vorher schon seit Jahren im Fernsehen».

«Dann ist das wie so ein Lauffeuer»

Dem ausgebildeten Yogalehrer liegt das Magische im Blut. «Wir hatten immer mindestens einen oder zwei wie mich in jeder Generation, die Karten legen, heilen, Rituale weitergegeben haben.» Bereits als Kind sei ihm klar gewesen, dass er das eines Tages «professionell machen» wolle. Nach seinem BWL-Studium und einem Sabbatical startete er dann mit seinen Coachings.

«Irgendwann kamen dann halt die Prominenten dazu und dann ist das wie so ein Lauffeuer. Wenn dann erstmal einer da ist, und die erzählen das weiter, ‹Hey, was du hast Probleme? Geh zu Leon!›». Einer seiner ersten Prominenten sei Partysänger Tim Toupet gewesen, bei dem er einen Fluch lösen musste. Nina Kristin buchte ihn einst, um die schlechten Energien auf ihrem Boot loszuwerden, wie RTL schreibt.

Mallorca-Auswanderin Danni Büchner suchte ihn auf, als sie sich noch in einer Beziehung befand. «Ich hatte dann auch gesagt, ‹Schatz, das sieht nicht so gut aus›. Und dann hatte sie sich getrennt, irgendwann.»

Das Ende seiner Freundschaft zu Kim Virginia

Zu einer Trennung kam es auch zwischen dem Schamanen selbst und Influencerin Kim Virginia. Noch in Australien sei damals «der Anfang vom Ende» ihrer Freundschaft eingeläutet worden. Sie habe von ihm verlangt, für sie zu lügen, was er nicht nur schlecht könne, sondern auch gar nicht wollte.

Gemäss dem Schamanen sei ihr direkt nach ihrem Dschungelabenteuer der Erfolg zu Kopf gestiegen, er habe sie kaum mehr erkannt. Zum endgültigen Bruch kam es dann bei einer Filmpremiere in Deutschland, als sich die Medien und Autogrammjägerinnen plötzlich auch für ihn interessierten. In Australien habe er sich bewusst zurückgehalten, sei schliesslich einfach als Kim Virginias Unterstützer vor Ort gewesen. «Aber das heisst für mich nicht, dass ich auf Lifetime dein Knecht bin und ich glaube, sie dachte das halt so ein bisschen», sagt Shankara im Podcast.

Über die Influencerin hätte er noch viel mehr auszupacken – was er aber nicht tun werde. «Ich könnte ein Buch über diese Zeit schreiben und sie könnte ihr Instagram schliessen.» Mittlerweile hat Shankara seine erste eigene Reality-TV-Teilnahme hinter sich. Er war bei «The 50» auf Prime Video zu sehen.