Als «flambierte Frau» wurde sie berühmt. Jetzt hat die Darstellerin ihre Karriere beendet – und verarbeitet einen Schicksalsschlag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gudrun Landgrebe (76) beendet Schauspielkarriere nach über 40 erfolgreichen Jahren

Ihr Ehemann, Dr. Ulrich von Nathusius (†86), starb am 14. März

Karrierehöhepunkte: «Die flambierte Frau», «Rossini», zuletzt Film 2023 gedreht

Markus Reich

Für viele ist sie bis heute die Traumfrau schlechthin: Mit ihrer Rolle als Edel-Prostituierte in «Die flambierte Frau» wurde die damals junge Gudrun Landgrebe (76) Anfang der 80er-Jahre über Nacht zum Star. Sinnlich, verführerisch und geheimnisvoll zog sie das Publikum in ihren Bann. Der Film machte Landgrebe weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannt und wurde sogar als deutscher Beitrag für die «Oscar»-Verleihung eingereicht.

Es war jedoch längst nicht ihr einziger grosser Erfolg. Mit der hochkarätig besetzten Komödie «Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief» gab sie ihrer Karriere 1997 einen weiteren Glanzpunkt. Neben Stars wie Götz George (†2016) und Veronica Ferres (61) begeisterte sie Kritiker und Publikum gleichermassen. Auch danach schien Gudrun Landgrebe das Erfolgsglück treu zu bleiben. Zuletzt stand sie 2023 für den Kinofilm «Die drei??? – Erbe des Drachen» vor der Kamera.

Doch inzwischen hat sich der Vorhang für ihre beeindruckende Karriere geschlossen. Vor kurzem gab die Schauspielerin bekannt, dass sie sich aus dem Berufsleben zurückzieht. Statt Dreharbeiten und Premieren gehören heute die schönen Seiten des Alltags zu ihrem Leben. Sie trifft Freunde, treibt Sport und geniesst Kultur in vollen Zügen. Nur eines vermisst sie nach eigenen Worten überhaupt nicht: die vielen Reisen, die ihr Beruf mit sich brachte.

Ehemann verstorben

Doch hinter dieser neuen Ruhe verbirgt sich auch tiefer Schmerz. Erst vor wenigen Monaten musste Gudrun Landgrebe einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Am 14. März starb ihr Ehemann, Dr. Ulrich von Nathusius, im Alter von 86 Jahren nach schwerer Krankheit. Kennengelernt hatten sich die Schauspielerin und der Arzt Anfang der 80er-Jahre. Nach vielen gemeinsamen Jahren in «wilder Ehe» heirateten sie 2001.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Die Ehe blieb kinderlos. Aus der ersten Ehe hatte von Nathusius drei Söhne. Umso wichtiger sind für Landgrebe heute die sieben Enkel und Enkelinnen. Sie schenken ihr Nähe, Lebensfreude und Momente, in denen die Trauer für kurze Zeit etwas leichter wird.