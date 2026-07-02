17 Jahre lang waren Fans davon überzeugt, dass «Bergdoktor»-Star Annika Ernst 1982 geboren ist. Doch die deutsche Schauspielerin ist drei Jahre älter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Annika Ernst korrigiert ihr Alter: Sie ist 47 statt 44 Jahre

2009 machte eine Casting-Show sie drei Jahre jünger

Seit 2005 vor der Kamera, Wikipedia-Eintrag nun mit Jahr 1979

Silja Anders Redaktorin People

Wer in den vergangenen Jahren über «Bergdoktor»-Star Annika Ernst geschrieben hat, hat mit Sicherheit stets ein falsches Alter angegeben. Und das hat einen guten Grund. Seit fast zwei Jahrzehnten ging man davon aus, dass Ernst drei Jahre jünger sei, als sie tatsächlich ist.

Hintergrund ist eine Castingshow im Jahr 2009. Da die Schauspielerin älter war als die übrigen Kandidatinnen von Til Schweigers Show «Mission Hollywood», entschied die Produktion: «Wir machen dich einfach drei Jahre jünger.» Dies verrät Annika Ernst gemäss RTL der «Superillu». «Irgendwie bekam das eine Eigendynamik, und ich verpasste den Moment, es zu korrigieren», so Ernst.

Von wegen 44!

Tatsache ist also: Wer Annika Ernst googelt, stösst im Moment noch auf das Alter von 44 Jahren. Die Schauspielerin ist allerdings bereits 47. Ihr Wikipedia-Eintrag wurde inzwischen entsprechend angepasst, als Geburtsjahr steht dort nun 1979 und nicht mehr 1982. Warum aber rückt Ernst ausgerechnet jetzt mit der Wahrheit raus? «Der Jugendwahn in meiner Branche ist leider sehr ausgeprägt, und ich möchte da nicht mehr mitmachen. Denn jedes Alter hat seine Berechtigung und seine Schönheit!», erklärt die Norddeutsche.

Seit 2005 ist Annika Ernst in der deutschen Fernsehlandschaft zu sehen, spielte 2009 in Til Schweigers «Zweiohrküken» mit und ergatterte sogar eine Rolle in der US-Serie «Burn Notice» – wenn auch nur für eine Folge. Seither verging kaum ein Jahr, in dem Annika Ernst nicht vor der Kamera stand. Ob sie so gefragt war, weil die Film- und Serienmacher dachten, sie sei drei Jahre jünger, ist fraglich. Inzwischen hat sie sich längst einen so grossen Namen gemacht, dass das Alter definitiv keine Rolle mehr spielen dürfte.

«Bergdoktor»-Star über Abnehmerfolg

Während Annika Ernst endlich zu ihrem wahren Alter steht, sprach ihre «Bergdoktor»-Kollegin Ronja Forcher (30) kürzlich darüber, innerhalb weniger Monate 14 Kilo abgenommen zu haben und sich in ihrem neuen Körper unglaublich wohlzufühlen. Ihr neues Gewicht erreichte sie nach eigener Aussage ganz ohne die ominöse Abnehmspritze, sondern durch Ernährung, Sport – und Saunagänge.