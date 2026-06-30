«Indiana Jones»-Star Michael Byrne (†82) ist tot

Der britische Schauspieler Michael Byrne, bekannt aus «Harry Potter» und «Indiana Jones», ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Er hinterlässt zwei Töchter und drei Enkelkinder.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michael Byrne (1943–2026) starb am 20. Juni mit 82 Jahren

Er spielte in «Indiana Jones», «Harry Potter» und «Braveheart» mit

Zwischen 2008–2010 in «Coronation Street» als Ted Page bekannt

Fynn Müller People-Redaktor

Schauspieler Michael Byrne (1943–2026) ist tot. Der Brite ist am 20. Juni im Alter von 82 Jahren gestorben. Das berichten britische Medien wie «The Sun» und «Mirror» übereinstimmend. Die Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Byrne hinterlässt eine seine Ex-Frau, zwei Töchter und drei Enkelkinder.

Der Schauspieler war in zahlreichen Kultproduktionen vertreten: als Colonel Vogel in «Indiana Jones und der letzte Kreuzzug», im historischen Epos «Braveheart» oder im James-Bond-Film «Tomorrow Never Dies». Auch in der beliebten «Harry Potter»-Reihe war er zu sehen. Hier verkörperte er im ersten Teil von «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes» den alten Gellert Grindelwald, der in einer dramatischen Szene von Lord Voldemort ermordet wird.

Auch im TV zu sehen

Seine Arbeit beschränkte sich jedoch nicht nur auf die grosse Leinwand. Im britischen Fernsehen wurde Byrne insbesondere durch seine Rolle in der ITV-Serie «Coronation Street» bekannt. Zwischen 2008 und 2010 spielte er Ted Page, den verschollenen Vater von Gail Platt. Laut «Mirror» bleibt er vielen Fans vor allem durch die emotionale Hochzeitsszene seiner Serien-Tochter Gail in Erinnerung.

Byrne begann seine Karriere in den 1960er Jahren auf Theaterbühnen, bevor er sich im Fernsehen und Kino etablierte. Mehrfach trat er in erfolgreichen britischen Serien wie «Casualty», «A Touch of Frost» und «Sharpe» auf.