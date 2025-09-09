Noah Baumbach wird am diesjährigen Zurich Film Festival eine grosse Ehre zuteil. Das Festival würdigt ihn für seine Filmgeschichte.

Das 21. Zurich Film Festival findet vom 25. September bis 5. Oktober statt

Der US-amerikanische Drehbuchautor und Regisseur Noah Baumbach (56) wird am diesjährigen Zurich Film Festival mit dem «A Tribute to ...»-Award gewürdigt. Damit ehrt das Festival Baumbachs Beitrag zur Filmgeschichte, wie die Organisatoren mitteilten.

Seine Beziehungsdramen sind stets von einer subtilen Komik begleitet: Mit Filmen wie «The Squid and the Whale» (2005), «Greenberg» (2010), «Frances Ha» (2012) oder «Marriage Story» (2019) zeigt Baumbach oft verlorene Figuren, deren scheinbar alltägliche Geschichten vor existenzielle Fragen stellen. Am Festival wird er seinen neuen Film «Jay Kelly» vorstellen, in dem George Clooney (64) und Adam Sandler (59) spielen, wie das Festival am Dienstag mitteilte.

Baumbach wird Preis persönlich entgegennehmen

Die Auszeichnung richtet sich laut der Mitteilung des ZFF an «herausragende Auteur-Filmemacherinnen und -Filmemacher in Anerkennung ihres Beitrags zur Filmgeschichte». Noah Baumbach, der mit der Schauspielerin und Regisseurin Greta Gerwig (42) verheiratet ist, die in so einigen seiner Filme mitspielt, wird die Auszeichnung am 26. September in Zürich entgegennehmen.

Neben ihm werden am 21. Zurich Film Festival weitere Stars das Festival besuchen. Die US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin Dakota Johnson (35) wird beispielsweise das Festival eröffnen und mit dem Goldenen Auge ausgezeichnet.

Der irische Schauspieler Colin Farrell (49) wird mit dem Golden Icon Award geehrt und auch der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch (49) erhält ein Goldenes Auge. Das Zurich Film Festival findet vom 25. September bis zum 5. Oktober statt.