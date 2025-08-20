Das Zurich Film Festival 2025 ehrt den brasilianischen Schauspieler Wagner Moura mit dem Goldenen Auge für seine Rolle in «The Secret Agent». Weltberühmt wurde Moura dank seiner Performances des Drogenbosses Pablo Escobar in der Netflix-Serie «Narcos».

ZFF findet vom 25. September bis 5. Oktober statt

Ein Drogenboss in Zürich – und das auf offener Strasse? Das gibt es nur am Zurich Film Festival, welches in diesem Jahr Pablo Escobar eingeladen hat. Okay, im September wird nicht wirklich der kolumbianische Drogenboss durchs Niederdorf streifen – schon alleine, weil dieser seit 1993 tot ist.

Aber das ZFF konnte das Nächstbeste bekommen und ehrt daher den Schauspieler Wagner Moura (49) mit dem Goldenen Auge für seinen Film «The Secret Agent». Moura spielte in der Erfolgsserie «Narcos» den berühmt-berüchtigten Escobar. Neben Stars wie Benedict Cumberbatch (49) und Colin Farrell (49) wird dieses Jahr also auch der brasilianische Schauspieler Moura in Zürich zu Gast sein.

Grosse Ehre für Südamerikaner

Im Film «The Secret Agent» verkörpert Wagner Moura nun den Hochschulprofessor Marcelo, der 1977 während des Karnevals nach Recife flieht. Damit kehrt der Schauspieler zu seinen brasilianischen Wurzeln zurück – und gewann an den Filmfestspielen von Cannes 2025 als erster Südamerikaner den Preis als «Bester Schauspieler». Die Auszeichnung Mouras mit dem Goldenen Auge ist auch ein historischer Moment für das ZFF, da es das erste Mal ist, dass diese Ehrung an einen südamerikanischen Schauspieler verliehen wird.

Moura selbst zeigt sich dankbar für die Anerkennung: «Ich fühle mich zutiefst geehrt, den Golden Eye Award entgegenzunehmen. Mein Dank gilt dem Zurich Film Festival für die Anerkennung meiner Arbeit in Kleber Mendonça Filhos wirklich wunderschönem und bedeutendem brasilianischen Film ‹The Secret Agent›. Es ist mir eine grosse Ehre, in die Reihe jener aufgenommen zu werden, die diesen Preis bereits erhalten haben, und ich bin sehr stolz, den Film im September persönlich mit dem Publikum des Zurich Film Festivals zu teilen.»

Christian Jungen sieht grosses Potenzial im Film

Festivaldirektor Christian Jungen äussert sich begeistert über den Film und Mouras Leistung: «‹The Secret Agent› ist eines der herausragendsten Werke dieses Jahres – ein Film mit besten Oscar-Chancen. Wagner Moura trägt diese Geschichte von der ersten bis zur letzten Minute mit einer elektrisierenden Präsenz, die ihresgleichen sucht.»

Moura spielte bereits in Filmen wie «Elite Squad», «Elysium» und «The Gray Man» mit, ist aber auch als Regisseur erfolgreich. Mit seinem Film «Marighella» feierte er 2019 an der Berlinale Premiere.

Das Zurich Film Festival findet in diesem Jahr vom 25. September bis 5 Oktober statt.



